Персоны
Лев Каменев. Главный спорщик РСДРП (б)
Каменев Лев Борисович, российский революционер, советский партийный и государственный деятель
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Лев Борисович Каменев из старых большевиков. Лектор первой партийной школы в Лонжюмо под Парижем, где РСДРП готовило свои кадры из рабочих. Возглавлял "Правду", не раз подвергался арестам, отбывал ссылку в Туруханском крае. Из той партийной гвардии, которой не возбранялось иметь собственную точку зрения. И спорить, хоть с Лениным. Тех, кто не понял (или не захотел принять) того, что с приходом Сталина ситуация изменилась, ждала очень нелегкая судьба. Каменев — один из них.

Несмотря на то, что после октябрьских событий Лев Каменев занимал немало видных постов, наиболее яркий след этот политик оставил в период между Февралем и Октябрем 1917 года. Из авторитетных идеологов партии он был, пожалуй, самым последовательным оппонентом Ленина.

После возвращения Ильича из эмиграции и его "апрельских тезисов", Каменев из партии, как некоторые, не вышел, но приложил все усилия, чтобы переубедить соратников в пагубности курса на немедленную пролетарскую революцию. Однажды с иронией заметил, что Ленин от нетерпения хочет проскочить к социализму на аэроплане. Лев Борисович ставил не на восстание. "При правильной тактике, — говорил он, — мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном собрании". А затем неизбежное обострение ситуации "заставит эсеров и меньшевиков искать союза с пролетарской партией". В результате "наши противники вынуждены будут уступать нам на каждом шагу… мы составим вместе с левыми эсерами, беспартийными крестьянами и прочими правящий блок, который в основном должен будет проводить нашу программу".

© Фото : Public domain Лев Каменев и Владимир Ленин
© Фото : Public domain
Лев Каменев и Владимир Ленин

Марксистом Лев Борисович был очень грамотным, а по характеру человеком мягким и не властолюбивым. Ленина его постоянный оппонент не раздражал, напротив, он считал его полезным: на каменевской критике, как на бруске, Ильич мог оттачивать свой дискуссионный клинок. Только однажды, когда накануне Октября Каменев в газете Максима Горького "Новая жизнь" от своего имени и имени Григория Зиновьева изложил доводы против восстания, Ленин сильно осерчал, расценив этот поступок как предательство, и потребовал его исключения из партии.  Вождя, однако, товарищи не поддержали (были и такие времена), да скоро он и сам остыл. Тем более какое уж там предательство, если в статье говорилось, что решения по поводу восстания в партии нет, идет лишь дискуссия.

"Борются две тактики, — писал Каменев, — тактика заговора и тактика веры в русскую революцию". Под "заговорщиком", понятно, подразумевался Ленин. А сам Каменев был, разумеется, "верующим".

Расходился с Лениным во взглядах Лев Каменев многократно. Обычно соглашаясь с ним в тактических вопросах, он был не согласен с Ильичом в области стратегии. Каменев, вообще, идейно обитал где-то на нейтральной полосе между большевизмом и меньшевизмом. Во время Первой мировой высказывался против ленинской "пораженческой позиции", считая лозунг "Долой войну" бессмысленным. Или точнее, как говорил Лев Борисович в присущей ему вежливой манере, "бессодержательным".

«Долой самодержавие» и «Вся власть Советам» — Лозунги революции
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВсё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917
© Фото : Государственный музей политической истории России
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.Солдатская демонстрация в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИ вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...Солдаты Волынского полка, принимавшие участие в февральской революции 1917 года. Петроград, март 1917 года
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации в феврале 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.Демонстрация в Петрограде за продолжение участия России в Первой мировой войне. Весна 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.Жители Петрограда проводят манифестацию на улицах города под лозунгом Сплотимся сильнее, сбережем свободу. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.Демонстрация за мир в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.Манифестация инвалидов I-ой мировой войны на Невском проспекте под лозунгом Война до полной победы. Петроград. Март-апрель 1917
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.Демонстрация протеста революционных частей Петроградского гарнизона против ноты Милюкова от 18 апреля 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.Военный праздник на Матросском поле. Май 1917 года. Петроград
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.Демонстрация на Невском проспекте под лозунгом Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских депутатов!. 9 апреля 1917
© Фото : Library of Congress
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".Всенародный праздник 1-го мая на Дворцовой площади. 18 апреля 1917, Петроград
© Фото : Library of Congress
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПобедителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".Участники Октябрьской революции Пресненского района города Москвы
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
/

А возвратившись из ссылки и редактируя "Правду", отстаивал необходимость поддержки Временного правительства до тех пор, "пока оно борется с остатками старого режима", оказывая вместе с тем на правительство давление через Петросовет. Причем в марте, в отсутствие Ленина, русское бюро большевиков с точкой зрения Каменева согласилось.

Кстати, и сам Лев Борисович был в ту пору членом исполкома Петросовета, причем избрали его туда подавляющим числом голосов. Объяснение простое. Каменев, даже споря со своими противниками, был всегда корректен и поддерживал с ними нормальные человеческие отношения, что среди большевиков было редкостью. Ленин ругался с классовыми врагами безбожно, ругались и другие, беря пример с вождя.

Между прочим Сталин, который после ссылки работал там же, в "Правде", в этот период полностью поддерживал Каменева.

Именно эти двое, редактируя первое ленинское "Письмо из далека", выбросили из него резкие характеристики Временного правительства. А последующие письма вообще решили  не публиковать. Изменил свои взгляды Сталин лишь после возвращения Ленина в Россию. А вот Каменев их не изменил.

После июльского кризиса, когда на большевиков обрушились репрессии, а Ленин перебрался в шалаш (Разлив), Каменев заявил, что готов предстать перед судом и добровольно сдался властям. Вопрос о явке в суд Ленина тоже обсуждался, однако Сталин, комментируя этот вариант, заметил, что юнкера Ильича до тюрьмы, пожалуй, и не довезут. Возможно, был прав. Если умеренного Каменева посадили (правда, ненадолго) в "Кресты", то радикала Ленина действительно могли до тюрьмы и не довезти.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Владимир Ленин: взрыватель революции

В сентябре взгляды Каменева и Ленина на текущую ситуацию снова не совпали. Во время работы так называемого демократического совещания, которое взамен коалиционного Временного правительства хотело создать "однородное демократическое правительство", Каменев, который представлял фракцию большевиков, с точки зрения Ленина, выступил там слишком мягко. По мнению Ильича, следовало не критиковать власть, а немедленно начать подготовку к восстанию. Однако заседание ЦК РСДРП (б) под руководством Каменева объявило "совершенно недопустимыми какие-либо выступления", поручив членам ЦК предпринять меры, чтобы в казармах и на заводах было спокойно.

Так, с абсолютно разными позициями, находясь при этом в руководстве одной и той же партии, Ленин и Каменев подошли к Октябрю. Ленин с энтузиазмом готовил восстание, а Каменев безуспешно пытался восстание предотвратить.

Тем не менее после захвата Зимнего, тяжело про себя вздохнув, Лев Борисович не только остался в партии, но даже стал на полторы недели председателем ВЦИК, то есть формально главой государства. История сохранила слова Каменева: "Сделали глупость, взяли власть — теперь надо формировать кабинет". И… опять разошелся с Лениным, потребовав создать коалиционное правительство с меньшевиками и эсерами. А когда вождь на такой вариант не согласился, подал в отставку.

Впрочем, и позже Каменев занимал немалые должности: председатель Моссовета (1918—1926), с 1922 года — заместитель председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны (СТО), а после смерти Ленина — председатель СТО. Не говоря уже о чисто партийных обязанностях. Закат начался в 1926-м. Схема для тех времен классическая: понизили, сняли, отправили послом, обвинили в одном заговоре, потом в другом. При этом петлю то затягивали, то на короткое время отпускали. Поэтому и вышло, что не раз исключали из партии. В 27-м исключили, в 28-м восстановили, в 32-м исключили, в 33-м восстановили, в 34-м уже окончательно — тюрьма.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧлен Политбюро ЦК РКП (б) Лев Борисович Каменев выступает на XIII съезде
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Член Политбюро ЦК РКП (б) Лев Борисович Каменев выступает на XIII съезде

Хотя имя Каменева фигурирует в различных политических комбинациях той эпохи (сначала вместе с Зиновьевым и Сталиным входил в триумвират, направленный против Троцкого, а затем вместе с Зиновьевым выступил против Сталина), нигде ключевой роли Лев Борисович на самом деле не играл. Что и понятно, учитывая его далеко не бойцовский характер. Есть люди, которым хватает мужества иметь свою точку зрения, но не хватает воли, чтобы ее, если надо, жестко и до конца отстаивать. На съезде в декабре 1925 года Каменев заявил: "Товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя". Но всерьез драться со Сталиным?

Если Зиновьев, возглавляя Ленсовет, всячески наращивал мускулы для политической борьбы и подбирал преданных себе людей, то председатель Моссовета Каменев об этом и не помышлял. А погибли вместе. Расстреляли в 1936-м — дело троцкистско-зиновьевского центра.

Говорят, Каменев держался стойко и, когда вели на расстрел, пытался приободрить павшего духом Зиновьева: "Перестаньте, Григорий, умрем достойно!" Драться этот интеллигентный большевик не хотел, да и не умел, а умер мужественно.

Все права защищены 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена