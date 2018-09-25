МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) приостанавливает совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата, сообщил Архиерейский синод РПЦЗ.

Также зарубежная церковь отказывается от работы в епископских ассамблеях, если там присутствуют представители Константинополя. Эти решения приняты вслед за аналогичными действиями Русской православной церкви (РПЦ), им посвятят циркулярный указ.

Кроме того, стало известно о встрече в Лондоне архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Последний выразил удивление по поводу решения Константинопольского патриархата направить на Украину экзархов.

РПЦЗ является самоуправляемой частью РПЦ.

Споры вокруг автокефалии

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На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви, вне рамок Украинской православной церкви. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов. Синод Русской православной церкви решил прекратить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея в своих богослужениях. Фактически это означает разрыв дипломатических отношений. В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение сложившейся ситуации.

В воскресенье Варфоломей объявил о скором предоставлении Украине автокефалии.