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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ не будет участвовать в структурах под началом Константинополя

(обновлено: 19:10 14.09.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фотоВид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Синод Русской православной церкви на своем экстренном заседании принял решение прекратить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея в богослужениях РПЦ, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Киево-Печерская лавра в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Мы также приняли решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, приостановить наше участие во всех структурах, в которых председательствует или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата", — добавил Иларион.

Руководитель отдела внешних церковных связей уточнил, что это решение подразумевает епископские ассамблеи и богословские диалоги.

По словам Илариона, в светской жизни с таким решением Синода можно сопоставить разрыв дипломатических отношений.

Он подчеркнул, что дальнейшие решения Русской православной церкви будут зависеть от действий Константинополя.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I. Архивное фото
© Фото : администрация президента Украины
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"Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", — добавил митрополит Иларион.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков пояснил, что евхаристическое общение между церквами в данный момент не прерывается, то есть клирики Константинопольского патриархата и Русской православной церкви могут совершать совместные богослужения.

Синод Русской православной церкви призвал предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине. Всего в мире 15 православных церквей.

"Едва ли не всякий раз, когда Русская православная церковь оказывалась в трудных обстоятельствах, вместо того чтобы оказать братскую помощь, вместо того чтобы проявить солидарность, мы получали от Константинопольского патриархата удары в спину", — сказал митрополит Иларион.

Константинополь может утратить каноническую территорию

В случае разрыва евхаристического общения, Русская православная церковь сможет открывать храмы на канонической территории Константинопольского патриархата, считает председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН Аркадий Малер.

"Мы можем оставить за собой право открывать свои приходы на его канонической территории, то есть в Турции, Северной Греции, островах Эгейского моря и там, где мы захотим. Потому что для нас эта Церковь уже перестанет быть Церковью в строгом смысле этого слова", — сказал Малер РИА Новости.

Кремль не вмешивается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за развитием событий на заседании Синода, но вмешиваться в церковные дела государство не может.

"Безусловно, в Кремле следят за этим событием. Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении Церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но вместе с тем это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться. Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира", — сказал Песков.

Отношения РПЦ и Константинополя

Греция. Святая Гора Афон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Напряженность в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызвало желание последнего дать автокефалию украинской церкви.

Киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.

Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

Открывая заседание Синода, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил назначение Константинополем своих экзархов на Украине с действиями этого патриархата в 20-е годы XX века.

"Патриарх Тихон испытывал тягчайшее давление со стороны властей, поддерживаемые властями раскольники-обновленцы набирали силы, и тогда в Константинополе приняли решение послать в Москву так называемую комиссию по просьбе неких православных. Естественно, что РПЦ никаких просьб к патриарху не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы", — сказал предстоятель РПЦ.

Он напомнил, что патриарх Тихон, который на тот момент фактически находился в заключении, написал "очень ясное и понятное" письмо с протестом, "мужественно и четко определил позицию". "И мы сегодня должны следовать его линии, которая является единственно правильной и канонически обоснованной", — заключил патриарх.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПетро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

 

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