Константинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине

АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине, как ранее получила автокефалию церковь Чехии и Словакии, и его не пугают угрозы.

Это заявление Варфоломей сделал после воскресной службы в храме святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману. Видеозапись выступления патриарха опубликована на странице патриархии в соцсети Facebook.

Обращаясь вначале к чешскому богослову, присутствовавшему на литургии, Варфоломей сказал, что церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию в 1998 году, и сейчас она находится "под любовью и защитой нашего патриархата".

"Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это ее право", — сказал Вселенский патриарх. "Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право и, конечно, исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию, как она была предоставлена всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии",- сказал он.

"Нас не пугают угрозы",- заявил патриарх, не пояснив, какие угрозы он имеет в виду. "Недавно я сказал в проповеди, что Вселенский патриархат не угрожает, не боится угроз, но неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию",- продолжил он. Варфоломей заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены "в случае с Украиной и где ещё понадобится".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на свои обещания невмешательства со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.