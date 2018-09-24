Немецкие СМИ предсказали "крупнейший церковный раскол тысячелетия"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Антиканоническая деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея может привести к крупнейшему церковному расколу тысячелетия, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Также газета подчеркивает, что действия Варфоломея могут привести в конечном счете к тому, что РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинополем, а это будет свидетельствовать о "крупнейшем церковном расколе с тех пор, как Рим и Византия пошли разными путями почти тысячу лет назад".
Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" Украине назначил своих экзархов в Киеве, что вызвало возмущение представителей УПЦ, назвавших его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Позднее, после службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины в Стамбуле Александру Гаману, Варфоломей объявил о скором предоставлении автокефалии Украине.