Немецкие СМИ предсказали "крупнейший церковный раскол тысячелетия"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Антиканоническая деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея может привести к крупнейшему церковному расколу тысячелетия, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что попытка предоставить Украине автокефалию стала "потрясением исторического масштаба" для всего православного мира. Автор статьи указывает на высказывания российских епископов на заседании Синода Московского патриархата: священнослужители Русской православной церкви заявляли о вторжении на их территорию.

Также газета подчеркивает, что действия Варфоломея могут привести в конечном счете к тому, что РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинополем, а это будет свидетельствовать о "крупнейшем церковном расколе с тех пор, как Рим и Византия пошли разными путями почти тысячу лет назад".

Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" Украине назначил своих экзархов в Киеве, что вызвало возмущение представителей УПЦ, назвавших его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Позднее, после службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины в Стамбуле Александру Гаману, Варфоломей объявил о скором предоставлении автокефалии Украине.