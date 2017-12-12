Дом Романовых: Петр Великий допустил страшную ошибку

Директор Канцелярии Дома Романовых Александр Закатов в интервью РИА Новости прокомментировал наиболее резонансные решения и заявления Архиерейского Собора Русской православной церкви, тему установления подлинности "екатеринбургских останков" и версию о "перевоплощении" императора Александра I в сибирского старца Федора Кузьмича. Беседовал Сергей Стефанов.

- Александр Николаевич, недавно завершился Архиерейский Cобор. И самым заметным решением, безусловно, стало определение Собора "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета" — реакция на письмо главы самопровозглашенного Киевского патриархата, в котором он просит о примирении с христианами, состоящими в расколе. Правда, потом на пресс-конференции Филарет Денисенко четко заявил, что стремится только к автокефалии. Как расценивают в Российском Императорском Доме эти шаги Филарета, есть ли надежда, что ситуация все-таки изменится в лучшую сторону для канонического православия?

— Христианский подход к деяниям любого человека основан на презумпции его искренности и стремления к добру. Глубоко правильно, что Архиерейский Собор не игнорировал обращение бывшего митрополита Киевского Филарета, а пошел по пути диалога и образовал комиссию для ведения переговоров с отпавшими от Украинской православной церкви Московского патриархата. Эту комиссию возглавил постоянный член Священного Синода, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, в нее входят авторитетные иерархи и священнослужители. Таким образом, отношение к инициативе, исходящей от главы неканонического "Киевского патриархата", проявлено весьма серьезное.

Нужно молиться об исцелении раскола и надеяться, что бывший митрополит Филарет написал свое письмо не с демагогическими и чисто политическими целями, а действительно желая вернуться в лоно Церкви и достичь единства православных верующих на Украине.

Конечно, следует ожидать, что противниками церковного мира будет также проявлена большая активность. Необходимо анализировать происходящее с мудростью и осторожностью, отделяя официальные заявления от эпатажных выходок и злонамеренных провокаций.

И с нашей стороны, когда мы защищаем каноническое устройство и единство Церкви и отстаиваем правду, важно избегать крайностей. Недопустимо стремиться унизить тех, кто еще во многом далек от нас, но уже хотя бы задумался о возможности исправления. Наша цель — не в самоутверждении и не в горделивом торжестве над поверженными противниками, а в максимальном содействии спасению душ.

Великая княгиня Мария Владимировна обращает внимание и на такое явление: в момент, когда происходит какой-то мирской конфликт или церковный раскол, его стороны, пусть и с разных позиций, но понимают его причины и действуют осознанно. Но когда у распри или раскола появляется многолетняя история, когда к ним присоединяются представители следующих поколений, они часто уже не помнят и не знают, "с чего всё началось". И субъективно, для самих себя, они не осознают, что участвуют в расколе. А живут в плену тех мифов, которые навязали им зачинатели конфликта, которые потом обросли следующими мифами… Эти люди заслуживают особенного сочувствия, ибо они становятся заложниками чужих грехов и заблуждений. Нужно с терпением и деликатностью сделать всё возможное, чтобы не оттолкнуть этих людей, а объяснить им, в чем состоит неправота раскола, каковы его истоки, к каким страшным последствиям он ведёт.

Глава Дома Романовых абсолютно уверена, что со стороны Русской православной церкви и канонической Украинской православной церкви будет явлен самый доброжелательный, искренний и честный подход к данной проблеме. Всем стремящимся к преодолению украинского раскола необходимо ориентироваться на позицию комиссии во главе с митрополитом Иларионом, всемерно укреплять её авторитет в общественном сознании и не допускать поступков и заявлений, противоречащих выверенному направлению её деятельности.

"Иногда развод может предотвратить большее зло"

- Еще одним документом Архиерейского Собора, вызвавшим общественный резонанс, стал документ "О канонических аспектах церковного брака". В нем, например, перечислены допустимые основания для расторжения церковного брака – всего 11 пунктов. Впервые все имеющиеся канонические нормы, как говорят, сведены воедино. Можете прокомментировать и этот документ? И почему, на ваш взгляд, сегодня высок процент разводов, в том числе, и среди верующих?

— Каноническое право Церкви — это не Уголовный кодекс. Оно даёт эталонные нормы поведения верующих, но Церковь не применяет предусмотренные канонами наказания с неумолимостью и неотвратимостью. В большинстве случаев имеет место принцип "икономии". Под этим термином понимается "снисхождение". Но буквальное его значение — "домоустроение", "устроение дел семьи".

Церковь — это тоже большая семья, духовная семья, построенная на принципе отечества, братства и сестринства. С другой стороны, христианская семья — это, в идеале, "малая Церковь".

В любой семье — большой или малой, духовной или мирской, нельзя жить без снисхождения друг к другу. Снисхождение не оправдывает грех, не снижает планку добродетели, но позволяет допускать исключения в особых случаях, прощать слабости и увлечения, не доводить согрешившего до отчаяния, не возлагать ни на кого непосильную ношу, видеть собственные недостатки и не присваивать себе фарисейскую роль безупречных судей.

Принятый Архиерейским Собором документ "О канонических аспектах церковного брака" не только свёл воедино положения канонов относительно супружества, но и изложил их на современном и понятном всем языке.

В документе учитываются обстоятельства нашего времени. Было бы лицемерием не принимать во внимание очевидный факт, что ныне действующие законы, общее состояние моральных представлений, экономические и социальные условия оказывают мощное влияние на институт семьи. Увы, в целом это влияние неблагоприятно для традиционных семейных устоев. И здесь важно не перегнуть палку ни в какую сторону: с одной стороны, нельзя пренебречь церковными установлениями и идеалом христианской семьи "в угоду веку сему", а с другой — побуждать людей к уходу в какое-то "духовное гетто", к искусственному отгораживанию от окружающего мира.

Увеличение числа разводов объясняется, прежде всего, снижением уровня ответственности вступающих в брак. К сожалению, даже многие верующие забывают, что муж и жена становятся "плотью единой". В сознании значительной части общества брак из священного союза любви между мужчиной и женщиной превратился в "сексуально-деловое партнерство".

Упрощение юридической процедуры развода — тоже немаловажный фактор. Но было бы ошибкой думать, что есть прямая зависимость между ужесточением условий расторжения брака и повышением чувства ответственности супругов. Чрезмерные ограничения зачастую ведут или к лицемерию, когда брак фактически распался, но люди делают вид, что он существует, или к нарастанию взаимной ненависти между теми, кто понял, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, но обречен жить с нелюбимым человеком.

Православная Церковь с любовью и мудростью и раньше шла, и сейчас идёт средним путем. Она всеми силами поддерживает идею святости брака, но признает, что в ряде случаев расторжение брака становится меньшим злом, предотвращающим большее зло.

- Кстати, отдельным пунктом в постановлениях Архиерейского Собора проходит тема абортов. Иерархи Русской церкви выражают обеспокоенность тем, что позиция Церкви по профилактике и выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования "не находит полного понимания в органах власти". В Минздраве ранее не исключали, что подобные меры могут привести к росту материнской смертности и числу криминальных абортов. Следят ли за этой ситуацией в Императорском Доме, какова ваша позиция?

— Церковь не может быть сторонницей абортов по определению. Что бы кто ни утверждал, какие бы теории ни приводились, аборт — это прерывание зародившейся жизни. А жизнь есть дар Божий, и отнятие её на любой стадии — тяжкий грех.

Критики Церкви часто вводят общественность в заблуждение. Да, есть случаи, когда приходится выбирать между спасением жизни человеческой личности или сохранением еще только формирующегося человеческого существа. И каждый такой случай индивидуален. Но Церковь никогда не настаивала, что зародыш следует сохранить во что бы то ни стало, даже ценой заведомой смерти матери. Если такие варварские взгляды кем-то и высказываются, то это не имеет ничего общего с официальной позицией Церкви.

В "Основах социальной концепции Русской Православной Церкви" чётко говорится: "В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь".

Бывают и другие сложные обстоятельства, например, зачатие в результате изнасилования или обнаружение у плода признаков страшных мучительных болезней. Здесь государству, действительно, скорее всего, нельзя просто безапелляционно установить абсолютный запрет. Такие запреты, и вправду, породят еще большее зло — подпольные аборты, криминализацию значительной части этого сегмента здравоохранения. Но Церковь вправе призывать к тому, чтобы, по крайней мере, допущение абортов государством не превращалось в их пропаганду. И вправе ожидать, что государственная политика будет направлена не на поощрение абортов, а на максимально возможное их сокращение.

Следует отметить, что Церковь, не оправдывая никакое внутриутробное убийство, тем не менее, и здесь идет по пути икономии. Она не отвергает женщин, совершивших аборт, тем более при каких-то трагических обстоятельствах. Но при этом Церковь никак не может признать любое прерывание беременности нормой. Грех остается грехом, при каких бы обстоятельствах он ни совершен. Если отказаться от этого постулата, мы лишим людей возможности покаяния. Российский Императорский Дом всецело согласен с этой позицией Русской православной церкви.

"Не нужно быть ревнителями не по разуму"

- Еще одна тема, поднятая архиереями Русской церкви, — это современная культура и чувства верующих. В одном из документов Собора говорится о том, что "то, что свято для многих людей, не должно становиться объектом для насмешек и провокаций". На ваш взгляд, это действительно сегодня стало проблемой в России, или все же речь идет о каких-то единичных случаях непонимания между деятелями искусства и верующими? Депутат Госдумы Наталья Поклонская, кстати, считает, что Императорский Дом занимает излишне мягкую позицию по этому поводу, и поэтому она даже вернула пожалованные ей дворянские титулы и императорский орден…

— Всё-таки, речь идет, скорее, о единичных случаях, чем о волне антицерковных акций, как это было в период "борьбы с религией". Просто произведения, оскорбляющие религиозные чувства, становятся более заметными благодаря тому, что к ним искусственно привлекают внимание. К сожалению, в этом участвуют не только сознательные создатели и распространители кощунства, но и ревнители не по разуму, которые рефлекторно реагируют на провокации именно в том ключе, как это предполагают провокаторы. А те только с радостью потирают руки от удовольствия.

Печальный пример Натальи Владимировны Поклонской — один из наиболее показательных. Её выпад против Императорского Дома основан на фанатизме сектантского толка и полной неосведомленности в жизни и деятельности династии. Великая княгиня Мария Владимировна высказала в отношении фильма "Матильда" мнение, полностью идентичное мнению Церкви, озвученному митрополитом Волоколамским Иларионом и епископом Егорьевским Тихоном: фильм неправдивый и во многом кощунственный, но запрещать его бессмысленно, так как это лишь создаст ему рекламу.

Наталья Владимировна Поклонская, очевидно, возомнила себя умнее и праведнее не только Дома Романовых, но и Церкви. Она, выходит, защищает Романовых от самих Романовых и Православие от Церкви. Это выглядит нелепо и комично. В то же время больно и грустно за состояние души Натальи Поклонской. За неё нужно усердно молиться.

"Ни малейшего сомнения в подлинности быть не должно"

- Многие, наверное, ждали, что нынешний Архиерейский собор выскажется и по теме "екатеринбургских останков", однако в итоговом "Послании" Собора лишь выражена надежда, что по завершении всех исследований "будет явлена истина" относительно их принадлежности. На портале Православие.ру, однако, уже открыто публикуются некоторые результаты завершенных экспертиз. К какой версии сейчас склоняется Дом Романовых? Что для вас является главным условием для признания "екатеринбургских останков" царскими?

— Дом Романовых, как и Русская православная церковь, никогда не отрицал возможность того, что "екатеринбургские останки" являются мощами святых царственных страстотерпцев и их верных служителей. Речь идет лишь о том, что требуется разрешить все сомнения и принять окончательное решение на основе комплексной подлинно научной экспертизы и в духе церковно-общественного согласия.

В мире нет сил, более заинтересованных в подлинности "екатеринбургских останков", чем Церковь и Императорский Дом. Для Церкви это появление еще одной великой святыни, к которой устремятся верующие, а для династии, плюс к тому, еще и возможность поклониться несомненной гробнице близких родственников. И если Церковь и Императорская фамилия призывают к осторожности, то это делается не из какого-то странного упрямства, а из чувства высочайшей ответственности. Ведь мощам, по установлениям Православной церкви, будет воздаваться соответствующее почитание. В связи с этим ни малейшего сомнения в их подлинности быть не должно.

К чести государственной власти, она признала ошибки, допущенные при предыдущей экспертизе, пошла навстречу Церкви и санкционировала исследования "екатеринбургских останков" практически с нуля. При этом Церкви предоставлена возможность наблюдать за всеми стадиями экспертизы и контролировать её непредвзятость, прозрачность и честность.

На конференции, состоявшейся в Сретенском монастыре накануне Архиерейского Собора под личным председательством святейшего патриарха Кирилла, была предоставлена возможность высказаться представителям всех точек зрения. Общее впечатление, что сторонники подлинности "екатеринбургских останков" на сей раз выглядели более подготовленными и убедительными, чем противники. Тем важнее, чтобы в случае движения к признанию Церковью останков подлинными все сомнения были сняты, все версии проверены, и ни у кого не осталось бы поводов для внесения смущения в среду верующих.

Хотел бы обратить внимание на такой аспект. Помимо искренних и честных людей, которые составляют большинство и среди сторонников подлинности "екатеринбургских останков", и среди сомневающихся, увы, в обеих категориях есть люди, политизирующие данный вопрос и стремящиеся не к правде, а к саморекламе на популярной теме. Именно они с двух противоположных концов пытаются завести ситуацию в тупик.

Политизированные сторонники подлинности ожидают реванша и очень хотят использовать возможное признание как повод для нападок на священноначалие Русской православной церкви, которое, якобы, много лет мешало погребению и почитанию останков царской семьи вопреки доводам науки.

А политизированные противники подлинности, успевшие объявить "екатеринбургские останки" "лжемощами" и "сатанинским подлогом", прилагают усилия, чтобы во что бы то ни стало помешать потенциальному признанию и сделать Церковь заложницей проявленного ими прежде неразумного фанатизма. При дефиците аргументов эти люди просто начинают прибегать к нагнетанию истерии, к придумыванию эпатажных экзотических "версий".

И тем, и другим следует образумиться и проявить христианское смирение. Церковь примет то решение, которое будет соответствовать истине, и тогда, когда время для этого настанет. Если же кто-то не признаёт авторитет Церкви, нужно честно об этом сказать, а не пытаться изображать из себя православных.

- Известно, что белогвардейский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919 году, пришел к выводу о сожжении останков царской семьи в районе Ганиной Ямы. Некоторые из современных экспертов склонны полностью доверять его заключениям, отмечая, что это был человек очень ответственный, скрупулезный, и что в своем докладе императрице Марии Федоровне он мог утверждать только то, в чем был абсолютно уверен. А как в Доме Романовых относятся к выводам Соколова и его расследованию?

- К следователю Николая Алексеевичу Соколову Дом Романовых относится с огромным уважением и чтит его память. Дед Великой княгини Марии Владимировны государь Кирилл Владимирович принял титул императора в изгнании лишь после того, как Николай Соколов представил ему результаты своего расследования, неопровержимо доказывающие, что император Николай II, цесаревич Алексей, все члены царской семьи и великий князь Михаил Александрович были казнены. И в отношении судьбы останков святых царственных страстотерпцев Николай Соколов был абсолютно честен. Он действительно пришел к выводу, что тела мучеников полностью уничтожили огнем и кислотой на Ганиной яме. Николай Соколов никого не обманывал и не вводил в заблуждение. Но это не исключает, что в каких-то нюансах он не располагал полной информацией, что-то не успел исследовать, где-то сделал преждевременные выводы.

В целом и главном материалы следствия Николая Алексеевича Соколова достойны полного доверия. Но это не исключает, что вновь открывшиеся данные и экспертизы, недоступные в его время, но реальные сейчас, позволят пересмотреть отдельные заключения, сделанные в ходе первого расследования цареубийства.

"Петр Великий допустил страшную ошибку"

- Нынешний год проходит для Русской православной церкви под знаком столетия Поместного собора 1917-1918 годов и восстановления патриаршества. Собственно, к этому вековому юбилею был приурочен и прошедший Архиерейский собор. На ваш взгляд, в должной ли мере изучено и востребовано сегодня наследие Всероссийского Поместного собора? И почему два столетия царская династия не видела необходимости в патриархе?

— Поместный собор 1917-1918 годов проходил в крайне тяжелых условиях. На него оказывала неизбежное влияние атмосфера революционной смуты. Важнейшие его решения были приняты в подлинном соборном духе и в полном соответствии с предшествующей соборной традицией. Кое-что было порождено модернистскими тенденциями и политической конъюнктурой. Жизнь Церкви сама показала, что из постановлений этого Собора было в русле православного предания и наследия, а что оказалось инородным и неоправданным.

Самое важное, что на Соборе состоялось восстановление патриаршества. Этот акт готовился еще при императорской власти. Но процесс затянулся по ряду объективных и субъективных причин. У восстановления патриаршества были противники не только среди чиновников и политических деятелей, но и в среде иерархов. Тем не менее, после обсуждения на Соборе решение чрезвычайной духовной и исторической значимости было принято.

Выступая на праздничной трапезе после богослужения в Донском монастыре в честь 100-летия избрания святого патриарха Тихона, глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна официально заявила, что "ее предок Петр Великий допустил страшную ошибку, упразднив институт патриаршества и бюрократизировав управление Церковью", и отметила, что "возрождение патриаршества помогло Церкви устоять в период жесточайших гонений на веру".

- А какие мероприятия планирует Российский Императорский Дом в 2018 году, когда исполнится 100 лет с момента расстрела царской семьи?

— Великая княгиня Мария Владимировна призывает к тому, чтобы почитание святых царственных страстотерпцев ни в коем случае не приобретало мрачный и напряженный характер. Ведь мы светло празднуем дни памяти христианских мучеников первых веков существования Церкви. А это, как правило, тоже дни их мук и смерти. Но как Спаситель, претерпев истязания и смерть на кресте, воскрес и попрал своей смертью смерть, так и страдальцы прежних веков и нашего времени своей смертью одержали победу над злом. И мы должны их чтить с радостным чувством, не впадая в отчаяние, не уподобляясь фарисеям, украшавшим гробы пророков и тут же попиравшим их заповеди, а стремясь служить идеалам, за которые мученики пролили свою кровь.

Святой император Николай II незадолго перед казнью передал из заключения через свою дочь, святую великую княжну Ольгу Николаевну, что он всех простил, что просит никому не мстить за себя, и что "не зло победит Зло, а только любовь".

Эти слова часто цитируют глава Дома Романовых и ее наследник великий князь Георгий Михайлович. Императорская семья убеждена, что лучшей формой почитания святых и героев являются благотворительные акции, посвященные их памяти. Разумеется, в год 100-летия мученического подвига Царственных страстотерпцев будут также совершены связанные с этим юбилеем торжественные патриаршие и архиерейские богослужения, проведены научные и общественные конференции, изданы книги, сняты фильмы, установлены памятные сооружения… Во многих из этих событий примут участие великая княгиня и великий князь, иногда вместе, иногда по отдельности. Ожидается посещение ими Екатеринбурга, Алапаевска, Перми и Санкт-Петербурга — городов, где были казнены оставшиеся на Родине члены Императорского Дома и их приближенные.

- Есть еще одна круглая дата, которая отмечается в декабре: ровно 240 лет со дня рождения императора Александра I. Когда недавно я начал читать воспоминания великого князя Александра Михайловича Романова, то первое, с чего он их начинает, это приводит интересную деталь: свидетельство часового в Таганроге, который за несколько часов до объявления о гибели императора видит его поспешно удаляющимся из дворца… Вы верите в ту версию, что кончина Александра I была инсценирована, а сам он стал сибирским старцем Федором Кузьмичем?

— Воспоминания великого князя Александра Михайловича содержат некоторые вымыслы, добавленные публицистами, помогавшими ему готовить книгу мемуаров к изданию. Они стремились привлечь к ней внимание читателей, но, конечно, рядом откровенных выдумок ослабили её значение как исторического источника. Родной брат великого князя Александра Михайловича великий князь Николай Михайлович (расстрелянный большевиками в Петропавловской крепости), бывший профессиональным историком, изучил вопрос и пришел к выводу, что сказание о Феодоре Козьмиче как таинственно скрывшемся императоре Александре I — всего лишь красивая легенда, не имеющая серьезных оснований.

Императорский Дом и верные ему соотечественники придерживаются официальной точки зрения, неизменной с 1825 года: император Александр I скончался 19 ноября 1825 года в Таганроге и был погребен в усыпальнице Петропавловского собора, а старец Феодор Козьмич — другое лицо. Пока никто не представил по-настоящему убедительных доказательств, что это может быть оспорено.

"Не в силе Бог, а в правде"

- На прошедшей в ноябре этого года XI Ассамблее Русского мира отмечалось, что традиционно идеям русского мира был присущ глобальный характер. Начиная от знаменитой формулы "Москва — Третий Рим", и до идеи построения коммунизма в XX веке… Как бы вы могли определить национальную, "русскую идею" сегодня, о которой много писали наши мыслители в России и в эмиграции до и после Октябрьской революции? И вообще, существует ли такая идея?

— Не могу согласиться, что допустимо проведение единой линии или даже параллели между идеей о "Москве — Третьем Риме" и идеей всемирного торжества коммунизма.

Первая идея основывается на глубоком чувстве духовной преемственности и восприятия традиционного культурного, правового и политического наследия. А вторая — на разрыве с преемственностью, на отрицании её духовных основ, на попрании и разрушении прежней системы традиционных ценностей.

Другое дело, что цивилизационный код России оказался сильнее богоборческой тоталитарной идеологии коммунизма, и наш народ сумел "переварить" коммунизм, адаптировать то, что в нем было, как писал император Кирилл Владимирович, "жизнью вызвано", и изжить "оскверняющее душу человеческую".

По поводу "русской идеи" существует много мнений. Вообще, национальная идея — это не какая-то кабинетная теория, сформулированная интеллектуалами или политиками, а то, что проявляется народом, иногда не вполне осознанно, но постоянно. И позволяет ему не погибнуть в периоды катастроф и несчастий, и не впасть в чрезмерную гордыню в периоды побед и процветания.

Думаю, что если постараться выразить национальную идею, лежащую в основе всероссийской цивилизации, это с полным правом могут быть слова святого великого князя Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде".