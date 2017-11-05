Секреты национального кода: русский мир от Ирана до Кот-д-Ивуара

Сергей Стефанов
Гости и участники из 75 стран приняли участие в XI Ассамблее Русского мира, которая прошла во время празднования Дня народного единства 3-4 ноября. Главная тема форума — "Идеи Русского мира для мира". Выработка новых идей в XXI веке происходит в условиях непростой международной обстановки — неприкрытого давления, санкций, демонизации образа России на Западе. Так уже и раньше бывало в истории, и главный вопрос — это сплочение русского мира. Над этим размышляли участники форума — лидеры организаций соотечественников, политики, духовенство и педагоги, деятели науки и культуры, представители разных национальностей и континентов.
Местом проведения ассамблеи был выбран Нижний Новгород. В 1612 году именно под стенами древнего нижегородского кремля Минин и Пожарский сформировали народное ополчение, освободившее Москву от поляков.
"Русский мир — это русский язык"
"Что такое русский мир? Я его связываю, конечно, с собой, потому что в русский мир входит тот, кто в первую очередь знает русский язык, — улыбается Аду. — Если вы не знаете языка, то не можете ассоциироваться с русским миром".
Аду уверен, что русский язык — это уже язык и его детей, и будущих внуков. Спрашиваю, а что он видит общего между Африкой и русским миром. Тогда он начинает вспоминать историю.
"Западная политика — это капитализм, производство, прибыль. От этого страдают развивающиеся страны. Мы, к сожалению, стали жертвой этой политики. Вспомните историю Африканского континента. Сначала арабская работорговля, дальше европейская работорговля, потом колониализм, сейчас неоколониализм. Понимаете? Вот что представляет из себя Запад, с моей точки зрения. С другой стороны, наша российская ассоциация — это свободное мышление, свобода выбора, — говорит Аду, пытаясь подобрать нужные слова. — В России живут разные люди. Пожалуйста, развивайся как хочешь. Вот это та свобода, которую Запад не дает развивающимся странам".
Пушкин и в Африке "наше все"
"Сейчас в трех городах Ирана преподают русский язык: в Тегеранском университете, в нашем вузе и еще в одном. К нам ежегодно поступают 25-30 студентов, приходят на кафедру. Сама я 15 лет назад впервые приехала с мужем в Россию. Он был аспирантом здесь, а первая моя специальность — преподаватель персидского языка, но мы полюбили русскую литературу и начали изучать русский язык", — рассказывает гостья из Ирана.
Разговор касается русских классиков. "Пушкин — это не только ваше все, он и наш, это уже мировое достояние", — подчеркивает Зейнаб. Так или иначе, но все здесь говорят об одном: всех — и русских, и иностранцев — объединяет и соединяет русский язык.
К слову, фонд "Русский мир" ежегодно организует поставки новых учебников русского языка и литературы в дальнее и ближнее зарубежье. В один только Таджикистан с начала прошлого года было передано полмиллиона учебников из России. Участники форума отмечали интересный момент: число людей, говорящих по-русски, за пределами России сейчас уже чуть ли не больше, чем в самой России.
"Миру — мир"
Президент общества "Франко-российский диалог", князь Александр Александрович Трубецкой, напомнил о демографическом прогнозе Дмитрия Менделеева относительно численности жителей России к концу XX века — более 500 миллионов человек — и заключил, что "никто больше, чем наша страна, не пострадал от войн и смут".
"Наша задача сегодня — не противопоставлять себя миру, а найти ту самую идею Русского мира для мира. А она простая — миру мир, — заявил в ответ председатель Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Александр Щерба. — Мир без войны, без агрессии, без давления, мир без желания насадить свою волю принуждением или силой оружия. Это мир многонациональный и многоконфессиональный. Наша задача в рамках Русского мира — задавать истории четкий понятный вектор, вектор развития".
На уникальный российский опыт добрососедства разных народностей и конфессий, интегрированных в русский мир, обратили внимание и представители мусульманской общины. Замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов подкрепил этот тезис конкретным примером.
"Мы можем предложить этот наш опыт добрососедства, межрелигиозного диалога — модель, которая вырабатывалась веками, — резюмировал мусульманский лидер. — Наша сила в том, что каждый этнос в стране несет свою уникальную культуру. Только сохранение этого многообразия культур и народов позволит русскому этносу полноценно заявить о себе на международной арене".
Русский мир: "пышная крона и корни"
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий для наглядности представил ситуацию в виде метафоры, назвав Россию "огромным деревом с мощным стволом и пышной кроной". Ствол — это русские, крону составляют многочисленные народности и народы. Западной политологией, оговорился Георгий, это древо жизни "не вписано в систему координат", а именно непонятно, как такая огромная территория может быть одной страной, как русские "впитали" в себя столько народов.
"Мы готовы поделиться этим своим опытом — жить по совести, честно. Опытом сохранения старины и традиций", — развил эту мысль применительно к теме "идеи Русского мира для мира" глава Старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
Вслед за представителем РПЦ он продолжил говорить аллегориями, предложив собравшимся выражение "духовное импортозамещение". "Нам нужно возвращаться к своим истокам, на свою духовную родину, — сказал Корнилий. — Процесс, который у нас называют "импортозамещением", — это, как известно, экономический процесс, но я думаю, что он еще и духовный. Это возвращение к своим истокам, к Святой Руси, к истинному православию".
Митрополит по традиции поставил в пример старообрядцев, которые всегда являли собой "живое воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос".
Присутствовавший на собрании известный итальянский политический и общественный деятель Джульетто Кьеза не без иронии заметил, что "с трудом понимает то, о чем здесь говорят". "Мы на Западе уже не понимаем себя, не помним, кто мы, откуда", — посетовал он, имея в виду отказ европейцев от традиционных ценностей.
Своеобразный итог дискуссии подвел председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов, отметивший, что "идеи, которые может предложить наша глобальная общность, лежат на поверхности: они зафиксированы в нашем национальном коде". Это обычные общечеловеческие ценности, которые содержатся и в священных писаниях, — в их истинном, а не извращенном понимании. Это идеи подлинной свободы и веры, подлинного мира и справедливости, подлинной жизни и человеческого достоинства, подлинного суверенитета и независимости страны.
"Вместе бороться за ценности"
"В 2002 году по благословению патриарха Алексия я шесть недель жил в Сергиевом Посаде, чтобы написать дипломную работу, — вспоминает отец Себастьян. — В лавре я собирал материал для дипломной работы о Сергии Радонежском. Меня очень гостеприимно приняли, и с тех пор у меня друзья в России. Еще один собрат нашего монастыря в Вене, его зовут Симеон, сейчас пишет диссертацию про архимандрита Иоанна Крестьянкина, потому что этого святого человека тоже уважают и почитают многие. Симеон в прошлом году был в Пскове, в Печерах… И он даже мне однажды сказал: ты знаешь, я этого не могу здесь, в Австрии, говорить, но в Печерах, в лесу, я оставил часть моего сердца".
По словам отца Себастьяна, очень многие католики-европейцы сейчас "симпатизируют" православной церкви, поскольку она "борется за ценности". И с другой стороны: "нужно помочь и поддержать католиков, потому что они остались одни на Западе из тех, кто еще придерживается христианских ценностей". Об этом католический монах-бенедиктинец и говорил на ассамблее.