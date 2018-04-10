Глава района в Дагестане уволил очередного родственника после проверки

МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Глава Тляратинского района Дагестана после проведения прокурорской проверки уволил своего родственника с должности управляющего делами администрации муниципального района, сообщает прокуратура республики.

В ходе проверки было установлено, что управляющий делами администрации района, который находится в прямом подчинении главы муниципалитета, приходится родным братом его супруги.

"В целях устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции прокуратурой в адрес председателя собрания депутатов района внесено представление. Распоряжением главы района управляющий делами администрации муниципального образования освобожден от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Ранее после прокурорской проверки в этом же районе из-за родства с главой муниципалитета были уволены его родные брат и сестра, которые руководили детской школой и интернатом.