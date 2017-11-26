Двойные стандарты: в Совфеде ответили на критику закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал раздающуюся на Западе критику закона о СМИ-иноагентах и назвал сложившуюся ситуацию "двойными стандартами". Об этом он написал в своем Twitter.

"Двойные стандарты зашкаливают: США объявляют СМИ иноагентами — нормально, а в России — нет; Косово может отделиться, Крым не должен, и т.д.", — написал сенатор.

Накануне президент России подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансирование от иностранных государств или организаций. Закон стал ответом на действия США, где пытаются осложнить работу телеканала RT, вынудив его зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич сочла, что закон о СМИ-иноагентах противоречит "обязательствам России в области защиты прав человека" и представляет собой "попытку сократить пространство для независимых голосов в России". А директор американского Совета управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг заявил, что новый закон о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом "по принципу взаимности" на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в Соединенных Штатах.

В Совфеде ранее заявили, что "не надо надевать очки", чтобы увидеть "зеркальность" в ответе Москвы. "Они испугались, стали людей травить разными способами, используя для этого закон 1938 года, когда и телевидения, по сути, еще не было. А теперь они не видят зеркальности", — заявил Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в интервью RT.