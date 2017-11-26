В Совфеде ответили на претензии США к закону об иноагентах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG), касающееся российского закона о СМИ-иностранных агентах.

Ранее куратор американских госсударственных СМИ Джон Лансинг заявил, что закон нельзя назвать зеркальным ответом на ограничения, которые Вашингтон наложил на Sputnik и RT.

По словам Климова, "не надо надевать очки", чтобы увидеть "зеркальность" в ответе Москвы. Сенатор отметил, что США ввели ограничения не сразу, а когда увидели эффективность работы российских СМИ.

"Они испугались, стали людей травить разными способами, используя для этого закон 1938 года, когда и телевидения, по сути, еще не было. А теперь они не видят зеркальности", — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что предпринятые Россией меры адекватны, не нарушают международных норм и не имеют конституционных противоречий.

"Мы никакой цензуры не вводим. О блокировке их (американских СМИ — прим.ред.) речи не идет", — добавил собеседник агентства.

Сенатор Алексей Пушков отметил, в свою очередь, что Россия обещала "зеркальность, а не симметрию". "Минюст США заявил RT: "Регистрируйтесь и будете работать". Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами", — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту документа, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Решение о том, какие СМИ отнести к "иностранным агентам", примет Минюст.

Закон стал ответом на действия Вашингтона, который пытается максимально осложнить работу RT. В частности, телеканал обязали зарегистрироваться в США в качестве иноагента, хотя американские власти не требовали этого от многих государственных СМИ других стран.