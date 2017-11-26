ЕС увидел угрозу свободе прессы в российском законе о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Евросоюз считает, что российский закон о статусе иностранного агента для СМИ представляет угрозу для свободных и независимых медиа в стране, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.
"Законодательство, касающееся "иностранных агентов", противоречит обязательствам России в области защиты прав человека, а его распространение на иностранные СМИ в добавление к тому, что оно применяется по отношению к российским НКО, представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации, а также еще одну попытку сократить пространство для независимых голосов в России", — говорится в заявлении Косьянчич, поступившем в РИА Новости.
Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. По его словам, подписание этого закона — логическое завершение работы по формированию зеркального ответа на притеснение российских СМИ в США, и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".