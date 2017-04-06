В Госдуме считают закономерной отставку Маркелова с поста главы Марий Эл

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов считает закономерной отставку главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который раннее подал в отставку по собственному желанию, на эту должность назначен Александр Евстифеев

"Честно говоря, республика устала от Маркелова… Но самое интересное, что долг государственный республики Марий Эл один из самых больших относительно объема бюджета республиканского. Производство не работает по сути дела, вопросы не решаются нормальным путем. Поэтому, я считаю, что это (отставка Маркелова) вполне закономерно, и власть пытается таким образом регионы страны укрепить и дальше работать", — сказал РИА Новости Шурчанов, который представляет в Госдуме Марий Эл.

Парламентарий назвал отставку Маркелова "правильной, своевременной и дальновидной".

По мнению депутата, политические силы воодушевились в связи с таким решением президента РФ и активно начали готовиться к Единому дню голосования в сентябре.

Говоря о Евстифееве, Шурчанов отметил, что его надо оценивать по результатам работы.