Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который раннее подал в отставку по собственному желанию. На эту должность назначен Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Марий Эл".

"Принять отставку Главы Республики Марий Эл Маркелова Л.И. по собственному желанию. Назначить Евстифеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл", — говорится в документе, текст которого приводит пресс-служба.