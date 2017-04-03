Визит главы Узбекистана в Россию состоится, несмотря на ЧП в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию 4-5 апреля по приглашению Владимира Путина скорей всего, состоится, несмотря на ЧП в Петербурге, сообщил представитель посольства Узбекистана в РФ.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.

"Думаю, что состоится", — ответил представитель посольства Узбекистана в РФ на вопрос РИА Новости.