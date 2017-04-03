Президент Узбекистана посетит Россию 4-5 апреля

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с государственным визитом 4-5 апреля, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Четвертого-пятого апреля 2017 года по приглашению Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит Россию с государственным визитом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в ходе переговоров на высшем уровне 5 апреля будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях", а также "состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем".

Уточняется, что по итогам визита планируется подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.