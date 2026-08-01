Открытки с Днем ВДВ России — красивые картинки и поздравления десантникам

2 августа в России чествуют людей, для которых небо — не просто высота, а призвание. Это День ВДВ . Воздушно-десантные войска — элита армии, символ мужества, силы и преданности Родине. Подборка открыток и поздравлений своими словами для личного поздравления или публикации в социальных сетях. Скачайте бесплатно и отправьте открытку ветерану ВДВ или действующему военному, для которого небо и прыжок — часть повседневной службы. Все изображения доступны для бесплатного скачивания и подходят для отправки через мессенджеры и соцсети.

Красивые открытки с Днем ВДВ России

Яркие патриотические картинки с символикой ВДВ: голубые береты, тельняшки, парашюты, российский флаг и небесные просторы. Каждое изображение передает силу характера, преданность армии, любовь к Родине и готовность встать на ее защиту в любую минуту. Скачайте понравившуюся картинку бесплатно и отправьте ее в мессенджерах или соцсети тому, кто с честью носил или носит форму десантника.

© Открытка создана РИА Новости Торжественная открытка в честь доблестных десантников © Открытка создана РИА Новости Торжественная открытка в честь доблестных десантников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Патриотичная открытка с Днем ВДВ для настоящих героев © Открытка создана РИА Новости Патриотичная открытка с Днем ВДВ для настоящих героев Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Днем ВДВ: поздравляем элиту войск! © Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Днем ВДВ: поздравляем элиту войск! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Душевная открытка с Днем ВДВ: честь и слава десантным войскам © Открытка создана РИА Новости Душевная открытка с Днем ВДВ: честь и слава десантным войскам Скачать

© Открытка создана РИА Новости Лаконичная открытка с Днем ВДВ для любимых защитников © Открытка создана РИА Новости Лаконичная открытка с Днем ВДВ для любимых защитников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Праздничная открытка с Днем ВДВ: гордость нашей армии © Открытка создана РИА Новости Праздничная открытка с Днем ВДВ: гордость нашей армии Скачать

© Открытка создана РИА Новости Эффектная открытка с Днем ВДВ: покорителям высоты © Открытка создана РИА Новости Эффектная открытка с Днем ВДВ: покорителям высоты Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с Днем ВДВ: мужество, которое вдохновляет © Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с Днем ВДВ: мужество, которое вдохновляет Скачать

© Открытка создана РИА Новости Эпическая открытка с Днем ВДВ для крылатой пехоты © Открытка создана РИА Новости Эпическая открытка с Днем ВДВ для крылатой пехоты Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ: поздравление доблестной десантуре © Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ: поздравление доблестной десантуре Скачать

© Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура! © Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Яркая открытка с Днем ВДВ: поздравим наших парней © Открытка создана РИА Новости Яркая открытка с Днем ВДВ: поздравим наших парней Скачать

© Открытка создана РИА Новости Трогательная открытка с Днем ВДВ: преемственность поколений © Открытка создана РИА Новости Трогательная открытка с Днем ВДВ: преемственность поколений Скачать

© Открытка создана РИА Новости Статусная открытка с Днем ВДВ: поздравляем героев неба © Открытка создана РИА Новости Статусная открытка с Днем ВДВ: поздравляем героев неба Скачать

© Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ: блестящее поздравление © Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ: блестящее поздравление Скачать

© Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ — лаконично и красиво © Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ — лаконично и красиво Скачать

© Открытка создана РИА Новости Гордая открытка с Днем ВДВ: слава нашим десантникам! © Открытка создана РИА Новости Гордая открытка с Днем ВДВ: слава нашим десантникам! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Торжественная открытка с Днем ВДВ: салют героям! © Открытка создана РИА Новости Торжественная открытка с Днем ВДВ: салют героям! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Вдохновляющая открытка с Днем ВДВ — высота зовет! © Открытка создана РИА Новости Вдохновляющая открытка с Днем ВДВ — высота зовет! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Душевная открытка с Днем ВДВ — поздравляем от чистого сердца © Открытка создана РИА Новости Душевная открытка с Днем ВДВ — поздравляем от чистого сердца Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Днем ВДВ: символ мужества и доблести © Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Днем ВДВ: символ мужества и доблести Скачать

© Открытка создана РИА Новости Классическая открытка с Днем ВДВ — празднуем достойно © Открытка создана РИА Новости Классическая открытка с Днем ВДВ — празднуем достойно Скачать

Открытки с Днем ВДВ для десантников и военных

Подборка открыток с Днем ВДВ для военных, ветеранов и действующих бойцов воздушно-десантных войск России. В этот день они вспоминают свой первый прыжок с парашютом, запах камуфляжа, вес снаряжения и то особое чувство братства, которое остается на всю жизнь. На картинках образы десантников в камуфляже в момент прыжка с парашютом, сцены боевой подготовки, групповые снимки бойцов, пронизанные духом братства и сплоченности. Скачайте бесплатно открытку с Днем ВДВ и поздравьте всех причастных к празднику в этот знаменательный августовский день.

© Открытка создана РИА Новости Благородная открытка с Днем ВДВ — ветеранам и героям © Открытка создана РИА Новости Благородная открытка с Днем ВДВ — ветеранам и героям Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: поздравляем наших отважных десантников © Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: поздравляем наших отважных десантников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Дружеская открытка с Днем ВДВ для настоящего боевого товарища © Открытка создана РИА Новости Дружеская открытка с Днем ВДВ для настоящего боевого товарища Скачать

© Открытка создана РИА Новости Личная открытка с Днем ВДВ: брату по оружию © Открытка создана РИА Новости Личная открытка с Днем ВДВ: брату по оружию Скачать

© Открытка создана РИА Новости Официальная открытка с Днем ВДВ — с уважением к службе © Открытка создана РИА Новости Официальная открытка с Днем ВДВ — с уважением к службе Скачать

© Открытка создана РИА Новости Благодарственная открытка с Днем ВДВ — спасибо за мир! © Открытка создана РИА Новости Благодарственная открытка с Днем ВДВ — спасибо за мир! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Уютная открытка с Днем ВДВ — для самых близких защитников © Открытка создана РИА Новости Уютная открытка с Днем ВДВ — для самых близких защитников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Гордая открытка с Днем ВДВ: гвардейская доблесть © Открытка создана РИА Новости Гордая открытка с Днем ВДВ: гвардейская доблесть Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: единство десантного братства © Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: единство десантного братства Скачать

© Открытка создана РИА Новости Лаконичная открытка с Днем ВДВ: крепче стали! © Открытка создана РИА Новости Лаконичная открытка с Днем ВДВ: крепче стали! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ для наших небесных стражей © Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ для наших небесных стражей Скачать

© Открытка создана РИА Новости Трогательная открытка с Днем ВДВ: гордимся историей © Открытка создана РИА Новости Трогательная открытка с Днем ВДВ: гордимся историей Скачать

© Открытка создана РИА Новости Энергичная открытка с Днем ВДВ: всегда на высоте! © Открытка создана РИА Новости Энергичная открытка с Днем ВДВ: всегда на высоте! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: символ силы наших десантников © Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: символ силы наших десантников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Памятная открытка с Днем ВДВ — вечная слава героям © Открытка создана РИА Новости Памятная открытка с Днем ВДВ — вечная слава героям Скачать

© Открытка создана РИА Новости Нежная открытка с Днем ВДВ: поздравление от любимой © Открытка создана РИА Новости Нежная открытка с Днем ВДВ: поздравление от любимой Скачать

© Открытка создана РИА Новости Теплая открытка с Днем ВДВ — сыну-десантнику © Открытка создана РИА Новости Теплая открытка с Днем ВДВ — сыну-десантнику Скачать

© Открытка создана РИА Новости Почетная открытка с Днем ВДВ для командира © Открытка создана РИА Новости Почетная открытка с Днем ВДВ для командира Скачать

© Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ — настоящие десантные ценности © Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ — настоящие десантные ценности Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: небо покоряется сильным! © Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: небо покоряется сильным! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Патриотичная открытка с Днем ВДВ — за Россию! © Открытка создана РИА Новости Патриотичная открытка с Днем ВДВ — за Россию! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: десантник бывшим не бывает! © Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: десантник бывшим не бывает! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: закалка крылатой пехоты © Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем ВДВ: закалка крылатой пехоты Скачать

© Открытка создана РИА Новости Торжественная открытка с Днем ВДВ — слава героям! © Открытка создана РИА Новости Торжественная открытка с Днем ВДВ — слава героям! Скачать

Прикольные картинки с Днем ВДВ

Десантники — люди с отличным чувством юмора. Купание в фонтанах 2 августа и тельняшка на любой случай жизни — стали поводом для добрых шуток. Прикольные картинки в стиле популярных интернет-мемов с десантной тематикой мгновенно разлетаются по социальным сетям. Смешные картинки с Днем ВДВ подойдут для отправки в групповые чаты с друзьями, однополчанами или коллегами. Скачайте бесплатно любое изображение и зарядите всех хорошим настроением на весь день.

© Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура! © Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — для тех, кто в берете! © Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — для тех, кто в берете! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — для отличного настроения © Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — для отличного настроения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ для отличного настроения © Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ для отличного настроения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Позитивная открытка с Днем ВДВ — десантный юмор © Открытка создана РИА Новости Позитивная открытка с Днем ВДВ — десантный юмор Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешная открытка с Днем ВДВ — поздравляем по-десантному! © Открытка создана РИА Новости Смешная открытка с Днем ВДВ — поздравляем по-десантному! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — десантура отдыхает! © Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — десантура отдыхает! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Праздничная открытка с Днем ВДВ — пусть будет сладко! © Открытка создана РИА Новости Праздничная открытка с Днем ВДВ — пусть будет сладко! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Добрая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска! © Открытка создана РИА Новости Добрая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Оригинальная открытка с Днем ВДВ — шуточный натюрморт © Открытка создана РИА Новости Оригинальная открытка с Днем ВДВ — шуточный натюрморт Скачать

© Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ — супергерои в тельняшках! © Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ — супергерои в тельняшках! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Романтично-веселая открытка с Днем ВДВ для десантника © Открытка создана РИА Новости Романтично-веселая открытка с Днем ВДВ для десантника Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с Днем ВДВ — для дедушки-героя © Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с Днем ВДВ — для дедушки-героя Скачать

© Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — десантный отдых © Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — десантный отдых Скачать

© Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — рожденный летать! © Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — рожденный летать! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — для самых маленьких десантников © Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — для самых маленьких десантников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Необычная открытка с Днем ВДВ — будь выше всех! © Открытка создана РИА Новости Необычная открытка с Днем ВДВ — будь выше всех! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Милая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура! © Открытка создана РИА Новости Милая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — главное — смекалка! © Открытка создана РИА Новости Веселая открытка с Днем ВДВ — главное — смекалка! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — народные традиции © Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — народные традиции Скачать

© Открытка создана РИА Новости Волшебная открытка с Днем ВДВ — исполняем желания! © Открытка создана РИА Новости Волшебная открытка с Днем ВДВ — исполняем желания! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Милая открытка с Днем ВДВ — чистота — залог успеха! © Открытка создана РИА Новости Милая открытка с Днем ВДВ — чистота — залог успеха! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — крепкий орешек! © Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка с Днем ВДВ — крепкий орешек! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешная открытка с Днем ВДВ — многорукий десантник © Открытка создана РИА Новости Смешная открытка с Днем ВДВ — многорукий десантник Скачать

© Открытка создана РИА Новости Громкая открытка с Днем ВДВ — за ВДВ! © Открытка создана РИА Новости Громкая открытка с Днем ВДВ — за ВДВ! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Позитивная открытка с Днем ВДВ — на драйве! © Открытка создана РИА Новости Позитивная открытка с Днем ВДВ — на драйве! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — неспешный десант © Открытка создана РИА Новости Забавная открытка с Днем ВДВ — неспешный десант Скачать

Современные картинки с Днем ВДВ России

Стильные открытки с Днем ВДВ: голубой берет и тельняшка, силуэт десантника на фоне бескрайнего неба, раскрытый парашют над просторами России — все это создает атмосферу праздника и воинской гордости. Лаконичные и строгие картинки с Днем ВДВ в современном дизайне подходят для отправки в мессенджерах и социальных сетях. Скачайте бесплатно любое изображение и отправьте десантнику или ветерану, тому, кто с гордостью говорит: "Я служил в ВДВ".

© Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем Воздушно-десантных войск © Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем Воздушно-десантных войск Скачать

© Открытка создана РИА Новости Эстетичная открытка с Днем ВДВ: лаконичное поздравление © Открытка создана РИА Новости Эстетичная открытка с Днем ВДВ: лаконичное поздравление Скачать

© Открытка создана РИА Новости Премиальная открытка с Днем ВДВ для настоящих профи © Открытка создана РИА Новости Премиальная открытка с Днем ВДВ для настоящих профи Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ — к новым вершинам! © Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ — к новым вершинам! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Статусная открытка с Днем ВДВ — гордость десантных войск © Открытка создана РИА Новости Статусная открытка с Днем ВДВ — гордость десантных войск Скачать

© Открытка создана РИА Новости Футуристичная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Футуристичная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Стильная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Сдержанная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Сдержанная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Концептуальная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Концептуальная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Эстетичная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Эстетичная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Технологичная открытка с Днем ВДВ — надежный щит © Открытка создана РИА Новости Технологичная открытка с Днем ВДВ — надежный щит Скачать

© Открытка создана РИА Новости Воздушная открытка с Днем ВДВ — легкого полета! © Открытка создана РИА Новости Воздушная открытка с Днем ВДВ — легкого полета! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Премиальная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска! © Открытка создана РИА Новости Премиальная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Урбанистичная открытка с Днем ВДВ — сила десанта © Открытка создана РИА Новости Урбанистичная открытка с Днем ВДВ — сила десанта Скачать

© Открытка создана РИА Новости Абстрактная открытка с Днем ВДВ — высота и чистота © Открытка создана РИА Новости Абстрактная открытка с Днем ВДВ — высота и чистота Скачать

© Открытка создана РИА Новости Футуристичная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Футуристичная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ — доблесть и слава © Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ — доблесть и слава Скачать

© Открытка создана РИА Новости Минималистичная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура! © Открытка создана РИА Новости Минималистичная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ © Открытка создана РИА Новости Современная открытка с Днем ВДВ Скачать

© Открытка создана РИА Новости Брутальная открытка с Днем ВДВ — для настоящих десантников © Открытка создана РИА Новости Брутальная открытка с Днем ВДВ — для настоящих десантников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Эстетичная открытка с Днем ВДВ — встречаем рассвет! © Открытка создана РИА Новости Эстетичная открытка с Днем ВДВ — встречаем рассвет! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ — для наших защитников © Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с Днем ВДВ — для наших защитников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Почетная открытка с Днем ВДВ — гордость России! © Открытка создана РИА Новости Почетная открытка с Днем ВДВ — гордость России! Скачать

Поздравления с Днем ВДВ своими словами

Теплые и душевные поздравления с Днем ВДВ своими словами. Скачайте понравившуюся картинку бесплатно, дополните поздравлением из нашей подборки и подарите десантнику настоящий праздник.