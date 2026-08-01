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Открытки с Днем ВДВ России — красивые картинки и поздравления
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20:00 01.08.2026
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Открытки с Днем ВДВ России — красивые картинки и поздравления десантникам

© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Днем ВДВ России
Открытки с Днем ВДВ России - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с Днем ВДВ России
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Наталья Гаврилова, автор РИА Новости
Наталья Гаврилова
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Оглавление
2 августа в России чествуют людей, для которых небо — не просто высота, а призвание. Это День ВДВ. Воздушно-десантные войска — элита армии, символ мужества, силы и преданности Родине. Подборка открыток и поздравлений своими словами для личного поздравления или публикации в социальных сетях. Скачайте бесплатно и отправьте открытку ветерану ВДВ или действующему военному, для которого небо и прыжок — часть повседневной службы. Все изображения доступны для бесплатного скачивания и подходят для отправки через мессенджеры и соцсети.

Красивые открытки с Днем ВДВ России

Яркие патриотические картинки с символикой ВДВ: голубые береты, тельняшки, парашюты, российский флаг и небесные просторы. Каждое изображение передает силу характера, преданность армии, любовь к Родине и готовность встать на ее защиту в любую минуту. Скачайте понравившуюся картинку бесплатно и отправьте ее в мессенджерах или соцсети тому, кто с честью носил или носит форму десантника.
© Открытка создана РИА НовостиТоржественная открытка в честь доблестных десантников
Торжественная открытка в честь доблестных десантников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Торжественная открытка в честь доблестных десантников
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© Открытка создана РИА НовостиПатриотичная открытка с Днем ВДВ для настоящих героев
Патриотичная открытка с Днем ВДВ для настоящих героев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Патриотичная открытка с Днем ВДВ для настоящих героев
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем ВДВ: поздравляем элиту войск!
Красивая открытка с Днем ВДВ: поздравляем элиту войск! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем ВДВ: поздравляем элиту войск!
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© Открытка создана РИА НовостиДушевная открытка с Днем ВДВ: честь и слава десантным войскам
Душевная открытка с Днем ВДВ: честь и слава десантным войскам - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Душевная открытка с Днем ВДВ: честь и слава десантным войскам
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© Открытка создана РИА НовостиЛаконичная открытка с Днем ВДВ для любимых защитников
Лаконичная открытка с Днем ВДВ для любимых защитников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Лаконичная открытка с Днем ВДВ для любимых защитников
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© Открытка создана РИА НовостиПраздничная открытка с Днем ВДВ: гордость нашей армии
Праздничная открытка с Днем ВДВ: гордость нашей армии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Праздничная открытка с Днем ВДВ: гордость нашей армии
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© Открытка создана РИА НовостиЭффектная открытка с Днем ВДВ: покорителям высоты
Эффектная открытка с Днем ВДВ: покорителям высоты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Эффектная открытка с Днем ВДВ: покорителям высоты
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка с Днем ВДВ: мужество, которое вдохновляет
Поздравительная открытка с Днем ВДВ: мужество, которое вдохновляет - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравительная открытка с Днем ВДВ: мужество, которое вдохновляет
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© Открытка создана РИА НовостиЭпическая открытка с Днем ВДВ для крылатой пехоты
Эпическая открытка с Днем ВДВ для крылатой пехоты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Эпическая открытка с Днем ВДВ для крылатой пехоты
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© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка с Днем ВДВ: поздравление доблестной десантуре
Современная открытка с Днем ВДВ: поздравление доблестной десантуре - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка с Днем ВДВ: поздравление доблестной десантуре
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© Открытка создана РИА НовостиВеселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура!
Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура!
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© Открытка создана РИА НовостиЯркая открытка с Днем ВДВ: поздравим наших парней
Яркая открытка с Днем ВДВ: поздравим наших парней - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Яркая открытка с Днем ВДВ: поздравим наших парней
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© Открытка создана РИА НовостиТрогательная открытка с Днем ВДВ: преемственность поколений
Трогательная открытка с Днем ВДВ: преемственность поколений - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Трогательная открытка с Днем ВДВ: преемственность поколений
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© Открытка создана РИА НовостиСтатусная открытка с Днем ВДВ: поздравляем героев неба
Статусная открытка с Днем ВДВ: поздравляем героев неба - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Статусная открытка с Днем ВДВ: поздравляем героев неба
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© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка с Днем ВДВ: блестящее поздравление
Стильная открытка с Днем ВДВ: блестящее поздравление - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Стильная открытка с Днем ВДВ: блестящее поздравление
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© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка с Днем ВДВ — лаконично и красиво
Элегантная открытка с Днем ВДВ — лаконично и красиво - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка с Днем ВДВ — лаконично и красиво
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© Открытка создана РИА НовостиГордая открытка с Днем ВДВ: слава нашим десантникам!
Гордая открытка с Днем ВДВ: слава нашим десантникам! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Гордая открытка с Днем ВДВ: слава нашим десантникам!
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© Открытка создана РИА НовостиТоржественная открытка с Днем ВДВ: салют героям!
Торжественная открытка с Днем ВДВ: салют героям! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Торжественная открытка с Днем ВДВ: салют героям!
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© Открытка создана РИА НовостиВдохновляющая открытка с Днем ВДВ — высота зовет!
Вдохновляющая открытка с Днем ВДВ — высота зовет! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Вдохновляющая открытка с Днем ВДВ — высота зовет!
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© Открытка создана РИА НовостиДушевная открытка с Днем ВДВ — поздравляем от чистого сердца
Душевная открытка с Днем ВДВ — поздравляем от чистого сердца - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Душевная открытка с Днем ВДВ — поздравляем от чистого сердца
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем ВДВ: символ мужества и доблести
Красивая открытка с Днем ВДВ: символ мужества и доблести - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем ВДВ: символ мужества и доблести
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© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Днем ВДВ — празднуем достойно
Классическая открытка с Днем ВДВ — празднуем достойно - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка с Днем ВДВ — празднуем достойно
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Открытки с днем рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытки с днем рождения — 50 красивых картинок для скачивания
4 марта, 16:40

Открытки с Днем ВДВ для десантников и военных

Подборка открыток с Днем ВДВ для военных, ветеранов и действующих бойцов воздушно-десантных войск России. В этот день они вспоминают свой первый прыжок с парашютом, запах камуфляжа, вес снаряжения и то особое чувство братства, которое остается на всю жизнь. На картинках образы десантников в камуфляже в момент прыжка с парашютом, сцены боевой подготовки, групповые снимки бойцов, пронизанные духом братства и сплоченности. Скачайте бесплатно открытку с Днем ВДВ и поздравьте всех причастных к празднику в этот знаменательный августовский день.
© Открытка создана РИА НовостиБлагородная открытка с Днем ВДВ — ветеранам и героям
Благородная открытка с Днем ВДВ — ветеранам и героям - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Благородная открытка с Днем ВДВ — ветеранам и героям
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем ВДВ: поздравляем наших отважных десантников
Открытка с Днем ВДВ: поздравляем наших отважных десантников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем ВДВ: поздравляем наших отважных десантников
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© Открытка создана РИА НовостиДружеская открытка с Днем ВДВ для настоящего боевого товарища
Дружеская открытка с Днем ВДВ для настоящего боевого товарища - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Дружеская открытка с Днем ВДВ для настоящего боевого товарища
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© Открытка создана РИА НовостиЛичная открытка с Днем ВДВ: брату по оружию
Личная открытка с Днем ВДВ: брату по оружию - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Личная открытка с Днем ВДВ: брату по оружию
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© Открытка создана РИА НовостиОфициальная открытка с Днем ВДВ — с уважением к службе
Официальная открытка с Днем ВДВ — с уважением к службе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Официальная открытка с Днем ВДВ — с уважением к службе
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© Открытка создана РИА НовостиБлагодарственная открытка с Днем ВДВ — спасибо за мир!
Благодарственная открытка с Днем ВДВ — спасибо за мир! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Благодарственная открытка с Днем ВДВ — спасибо за мир!
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© Открытка создана РИА НовостиУютная открытка с Днем ВДВ — для самых близких защитников
Уютная открытка с Днем ВДВ — для самых близких защитников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Уютная открытка с Днем ВДВ — для самых близких защитников
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© Открытка создана РИА НовостиГордая открытка с Днем ВДВ: гвардейская доблесть
Гордая открытка с Днем ВДВ: гвардейская доблесть - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Гордая открытка с Днем ВДВ: гвардейская доблесть
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем ВДВ: единство десантного братства
Открытка с Днем ВДВ: единство десантного братства - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем ВДВ: единство десантного братства
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© Открытка создана РИА НовостиЛаконичная открытка с Днем ВДВ: крепче стали!
Лаконичная открытка с Днем ВДВ: крепче стали! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Лаконичная открытка с Днем ВДВ: крепче стали!
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© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка с Днем ВДВ для наших небесных стражей
Современная открытка с Днем ВДВ для наших небесных стражей - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка с Днем ВДВ для наших небесных стражей
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© Открытка создана РИА НовостиТрогательная открытка с Днем ВДВ: гордимся историей
Трогательная открытка с Днем ВДВ: гордимся историей - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Трогательная открытка с Днем ВДВ: гордимся историей
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© Открытка создана РИА НовостиЭнергичная открытка с Днем ВДВ: всегда на высоте!
Энергичная открытка с Днем ВДВ: всегда на высоте! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Энергичная открытка с Днем ВДВ: всегда на высоте!
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем ВДВ: символ силы наших десантников
Открытка с Днем ВДВ: символ силы наших десантников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем ВДВ: символ силы наших десантников
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© Открытка создана РИА НовостиПамятная открытка с Днем ВДВ — вечная слава героям
Памятная открытка с Днем ВДВ — вечная слава героям - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Памятная открытка с Днем ВДВ — вечная слава героям
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© Открытка создана РИА НовостиНежная открытка с Днем ВДВ: поздравление от любимой
Нежная открытка с Днем ВДВ: поздравление от любимой - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Нежная открытка с Днем ВДВ: поздравление от любимой
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© Открытка создана РИА НовостиТеплая открытка с Днем ВДВ — сыну-десантнику
Теплая открытка с Днем ВДВ — сыну-десантнику - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Теплая открытка с Днем ВДВ — сыну-десантнику
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© Открытка создана РИА НовостиПочетная открытка с Днем ВДВ для командира
Почетная открытка с Днем ВДВ для командира - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Почетная открытка с Днем ВДВ для командира
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© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка с Днем ВДВ — настоящие десантные ценности
Стильная открытка с Днем ВДВ — настоящие десантные ценности - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Стильная открытка с Днем ВДВ — настоящие десантные ценности
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем ВДВ: небо покоряется сильным!
Открытка с Днем ВДВ: небо покоряется сильным! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем ВДВ: небо покоряется сильным!
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© Открытка создана РИА НовостиПатриотичная открытка с Днем ВДВ — за Россию!
Патриотичная открытка с Днем ВДВ — за Россию! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Патриотичная открытка с Днем ВДВ — за Россию!
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем ВДВ: десантник бывшим не бывает!
Открытка с Днем ВДВ: десантник бывшим не бывает! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем ВДВ: десантник бывшим не бывает!
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем ВДВ: закалка крылатой пехоты
Открытка с Днем ВДВ: закалка крылатой пехоты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем ВДВ: закалка крылатой пехоты
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиТоржественная открытка с Днем ВДВ — слава героям!
Торжественная открытка с Днем ВДВ — слава героям! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Торжественная открытка с Днем ВДВ — слава героям!
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Восход солнца над сибирской тайгой - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Открытки с добрым утром: самые красивые картинки для любимых и близких
9 февраля, 20:41

Прикольные картинки с Днем ВДВ

Десантники — люди с отличным чувством юмора. Купание в фонтанах 2 августа и тельняшка на любой случай жизни — стали поводом для добрых шуток. Прикольные картинки в стиле популярных интернет-мемов с десантной тематикой мгновенно разлетаются по социальным сетям. Смешные картинки с Днем ВДВ подойдут для отправки в групповые чаты с друзьями, однополчанами или коллегами. Скачайте бесплатно любое изображение и зарядите всех хорошим настроением на весь день.
© Открытка создана РИА НовостиВеселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура!
Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Веселая открытка с Днем ВДВ — с праздником, десантура!
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© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем ВДВ — для тех, кто в берете!
Прикольная открытка с Днем ВДВ — для тех, кто в берете! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем ВДВ — для тех, кто в берете!
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© Открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка с Днем ВДВ — для отличного настроения
Забавная открытка с Днем ВДВ — для отличного настроения - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Забавная открытка с Днем ВДВ — для отличного настроения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка с Днем ВДВ для отличного настроения
Забавная открытка с Днем ВДВ для отличного настроения - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Забавная открытка с Днем ВДВ для отличного настроения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПозитивная открытка с Днем ВДВ — десантный юмор
Позитивная открытка с Днем ВДВ — десантный юмор - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Позитивная открытка с Днем ВДВ — десантный юмор
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© Открытка создана РИА НовостиСмешная открытка с Днем ВДВ — поздравляем по-десантному!
Смешная открытка с Днем ВДВ — поздравляем по-десантному! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешная открытка с Днем ВДВ — поздравляем по-десантному!
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© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем ВДВ — десантура отдыхает!
Прикольная открытка с Днем ВДВ — десантура отдыхает! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем ВДВ — десантура отдыхает!
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© Открытка создана РИА НовостиПраздничная открытка с Днем ВДВ — пусть будет сладко!
Праздничная открытка с Днем ВДВ — пусть будет сладко! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Праздничная открытка с Днем ВДВ — пусть будет сладко!
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© Открытка создана РИА НовостиДобрая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска!
Добрая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Добрая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска!
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© Открытка создана РИА НовостиОригинальная открытка с Днем ВДВ — шуточный натюрморт
Оригинальная открытка с Днем ВДВ — шуточный натюрморт - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Оригинальная открытка с Днем ВДВ — шуточный натюрморт
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© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка с Днем ВДВ — супергерои в тельняшках!
Стильная открытка с Днем ВДВ — супергерои в тельняшках! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Стильная открытка с Днем ВДВ — супергерои в тельняшках!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиРомантично-веселая открытка с Днем ВДВ для десантника
Романтично-веселая открытка с Днем ВДВ для десантника - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Романтично-веселая открытка с Днем ВДВ для десантника
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка с Днем ВДВ — для дедушки-героя
Поздравительная открытка с Днем ВДВ — для дедушки-героя - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравительная открытка с Днем ВДВ — для дедушки-героя
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВеселая открытка с Днем ВДВ — десантный отдых
Веселая открытка с Днем ВДВ — десантный отдых - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Веселая открытка с Днем ВДВ — десантный отдых
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка с Днем ВДВ — рожденный летать!
Забавная открытка с Днем ВДВ — рожденный летать! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Забавная открытка с Днем ВДВ — рожденный летать!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем ВДВ — для самых маленьких десантников
Прикольная открытка с Днем ВДВ — для самых маленьких десантников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем ВДВ — для самых маленьких десантников
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© Открытка создана РИА НовостиНеобычная открытка с Днем ВДВ — будь выше всех!
Необычная открытка с Днем ВДВ — будь выше всех! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Необычная открытка с Днем ВДВ — будь выше всех!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиМилая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура!
Милая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Милая открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВеселая открытка с Днем ВДВ — главное — смекалка!
Веселая открытка с Днем ВДВ — главное — смекалка! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Веселая открытка с Днем ВДВ — главное — смекалка!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка с Днем ВДВ — народные традиции
Забавная открытка с Днем ВДВ — народные традиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Забавная открытка с Днем ВДВ — народные традиции
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВолшебная открытка с Днем ВДВ — исполняем желания!
Волшебная открытка с Днем ВДВ — исполняем желания! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Волшебная открытка с Днем ВДВ — исполняем желания!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиМилая открытка с Днем ВДВ — чистота — залог успеха!
Милая открытка с Днем ВДВ — чистота — залог успеха! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Милая открытка с Днем ВДВ — чистота — залог успеха!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем ВДВ — крепкий орешек!
Прикольная открытка с Днем ВДВ — крепкий орешек! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем ВДВ — крепкий орешек!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешная открытка с Днем ВДВ — многорукий десантник
Смешная открытка с Днем ВДВ — многорукий десантник - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешная открытка с Днем ВДВ — многорукий десантник
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© Открытка создана РИА НовостиГромкая открытка с Днем ВДВ — за ВДВ!
Громкая открытка с Днем ВДВ — за ВДВ! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Громкая открытка с Днем ВДВ — за ВДВ!
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© Открытка создана РИА НовостиПозитивная открытка с Днем ВДВ — на драйве!
Позитивная открытка с Днем ВДВ — на драйве! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Позитивная открытка с Днем ВДВ — на драйве!
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© Открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка с Днем ВДВ — неспешный десант
Забавная открытка с Днем ВДВ — неспешный десант - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Забавная открытка с Днем ВДВ — неспешный десант
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Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности — поздравления для любимых
7 июля, 20:00

Современные картинки с Днем ВДВ России

Стильные открытки с Днем ВДВ: голубой берет и тельняшка, силуэт десантника на фоне бескрайнего неба, раскрытый парашют над просторами России — все это создает атмосферу праздника и воинской гордости. Лаконичные и строгие картинки с Днем ВДВ в современном дизайне подходят для отправки в мессенджерах и социальных сетях. Скачайте бесплатно любое изображение и отправьте десантнику или ветерану, тому, кто с гордостью говорит: "Я служил в ВДВ".
© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка с Днем Воздушно-десантных войск
Стильная открытка с Днем Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Стильная открытка с Днем Воздушно-десантных войск
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© Открытка создана РИА НовостиЭстетичная открытка с Днем ВДВ: лаконичное поздравление
Эстетичная открытка с Днем ВДВ: лаконичное поздравление - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Эстетичная открытка с Днем ВДВ: лаконичное поздравление
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© Открытка создана РИА НовостиПремиальная открытка с Днем ВДВ для настоящих профи
Премиальная открытка с Днем ВДВ для настоящих профи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Премиальная открытка с Днем ВДВ для настоящих профи
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© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка с Днем ВДВ — к новым вершинам!
Современная открытка с Днем ВДВ — к новым вершинам! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка с Днем ВДВ — к новым вершинам!
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© Открытка создана РИА НовостиСтатусная открытка с Днем ВДВ — гордость десантных войск
Статусная открытка с Днем ВДВ — гордость десантных войск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Статусная открытка с Днем ВДВ — гордость десантных войск
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© Открытка создана РИА НовостиФутуристичная открытка с Днем ВДВ
Футуристичная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Футуристичная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка с Днем ВДВ
Стильная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Стильная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка с Днем ВДВ
Элегантная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка с Днем ВДВ
Современная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиСдержанная открытка с Днем ВДВ
Сдержанная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Сдержанная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиКонцептуальная открытка с Днем ВДВ
Концептуальная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Концептуальная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиЭстетичная открытка с Днем ВДВ
Эстетичная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Эстетичная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиТехнологичная открытка с Днем ВДВ — надежный щит
Технологичная открытка с Днем ВДВ — надежный щит - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Технологичная открытка с Днем ВДВ — надежный щит
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© Открытка создана РИА НовостиВоздушная открытка с Днем ВДВ — легкого полета!
Воздушная открытка с Днем ВДВ — легкого полета! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Воздушная открытка с Днем ВДВ — легкого полета!
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© Открытка создана РИА НовостиПремиальная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска!
Премиальная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Премиальная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантные войска!
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© Открытка создана РИА НовостиУрбанистичная открытка с Днем ВДВ — сила десанта
Урбанистичная открытка с Днем ВДВ — сила десанта - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Урбанистичная открытка с Днем ВДВ — сила десанта
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© Открытка создана РИА НовостиАбстрактная открытка с Днем ВДВ — высота и чистота
Абстрактная открытка с Днем ВДВ — высота и чистота - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Абстрактная открытка с Днем ВДВ — высота и чистота
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© Открытка создана РИА НовостиФутуристичная открытка с Днем ВДВ
Футуристичная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Футуристичная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка с Днем ВДВ — доблесть и слава
Элегантная открытка с Днем ВДВ — доблесть и слава - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка с Днем ВДВ — доблесть и слава
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© Открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура!
Минималистичная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка с Днем ВДВ — с праздником десантура!
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© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка с Днем ВДВ
Современная открытка с Днем ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка с Днем ВДВ
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© Открытка создана РИА НовостиБрутальная открытка с Днем ВДВ — для настоящих десантников
Брутальная открытка с Днем ВДВ — для настоящих десантников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Брутальная открытка с Днем ВДВ — для настоящих десантников
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© Открытка создана РИА НовостиЭстетичная открытка с Днем ВДВ — встречаем рассвет!
Эстетичная открытка с Днем ВДВ — встречаем рассвет! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Эстетичная открытка с Днем ВДВ — встречаем рассвет!
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© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка с Днем ВДВ — для наших защитников
Элегантная открытка с Днем ВДВ — для наших защитников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка с Днем ВДВ — для наших защитников
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© Открытка создана РИА НовостиПочетная открытка с Днем ВДВ — гордость России!
Почетная открытка с Днем ВДВ — гордость России! - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Открытка создана РИА Новости
Почетная открытка с Днем ВДВ — гордость России!
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Открытки с днем рождения для мужчин и женщин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Открытки с днем рождения: оригинальные поздравления для мужчин и женщин
12 сентября 2025, 18:55

Поздравления с Днем ВДВ своими словами

Теплые и душевные поздравления с Днем ВДВ своими словами. Скачайте понравившуюся картинку бесплатно, дополните поздравлением из нашей подборки и подарите десантнику настоящий праздник.
  • Служба в армии закаляет характер, а прыжок с парашютом учит смотреть на мир с другой высоты. Пусть каждый твой день будет таким же чистым и ясным, как голубое небо над Россией. Здоровья тебе, удачи и мирного неба над головой! С днем ВДВ!
  • С Днем ВДВ! Ты — часть легенды, часть великой традиции воинского братства, которое не знает границ и преград. Десант — это не просто слово, это образ жизни, сила духа и несгибаемая воля. С праздником, боец!
  • Дорогой друг, поздравляю тебя с Днем воздушно-десантных войск! Ты знаешь, что значит смотреть вниз с высоты, сделать шаг в пустоту и довериться небу. С праздником, десантник!
  • Воздушно-десантные войска всегда были и остаются гордостью российской армии. Каждый военный, надевший голубой берет, знает цену дисциплине, долгу и настоящему товариществу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и мирной жизни. Слава ВДВ, слава России!
  • Дорогой друг, с Днем ВДВ! Настоящие герои живут рядом с нами, носят голубые береты и знают цену каждому прыжку, каждому шагу и каждому решению. Пусть этот день будет наполнен радостью, встречами с боевыми товарищами и добрыми воспоминаниями. С праздником, с Днем ВДВ России!
  • С Днем ВДВ! Десантники не ищут легких путей — они шагают навстречу испытаниям с открытым сердцем. Желаю тебе испытывать особые ощущения, которые бывают только у десантников — когда стоишь на земле, а душа все равно парит в небе. С праздником!
  • Дорогой ветеран ВДВ, с праздником! Ты служил России честно и самоотверженно. Пусть этот августовский праздник напомнит тебе о лучших днях, о верных товарищах и о том, что звание десантника — это навсегда. Здоровья, долгих лет и мирного неба!
  • С Днем ВДВ, защитник! Десант — это особый характер: твердый, как земля после приземления, и свободный, как ветер в небе. Пусть каждый прыжок в твоей жизни — будь то в армии или в мирное время — заканчивается мягкой посадкой. Желаю тебе сил, здоровья и только добрых вестей!
Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями
17 июня, 18:30
 
ОткрыткиВоздушно-десантные войска РоссииПраздникиРоссия
 
 
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