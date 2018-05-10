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Новости агентства

Дизайн-центр "Россия сегодня" стал лучшим по версии Communicator Awards

15:0910.05.2018
(обновлено: 15:11 10.05.2018)
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© РИА НовостиПригласительный билет в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра ПушкинаПригласительный билет в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина
© РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" стал обладателем сразу двух наград в категории "Печатная продукция"  ведущего международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара на различных медийных платформах The 23rd Communicator Award.

Агентство Р-Спорт в составе МИА Россия сегодня стало лауреатом премии Спорт и Россия в номинации За вклад в популяризацию спорта в СМИ
© Фото : пресс-служба премии "Спорт и Россия"
Агентство "Р-Спорт" стало лауреатом национальной премии "Спорт и Россия"
Золотую награду за высочайшее мастерство (Excellence) жюри конкурса присудило оригинальному печатному пригласительному билету в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Пригласительный в музей создан как изящная раскладывающаяся карточка-путеводитель, рисунки которой предлагают шутливый маршрут по некоторым из залов музея.

Серебро за выдающиеся качества (Distinction) досталось еще одной работе дизайн-центра- мини-календарю на 2018 год "Вам снова 18". Его перекидные страницы снабжены веселыми рекомендациями на каждую неделю месяца, либо напоминают о памятных или значимых датах как российского, так и международного календаря. Рекомендации или короткие памятные заметки напечатаны на отдельных календарных карточках, которые можно использовать в качестве книжных закладок.

© РИА НовостиМини-календарь на 2018 год "Вам снова 18"
© РИА Новости
Мини-календарь на 2018 год "Вам снова 18"

"Международное жюри конкурса  The Communicator Awards отмечает дизайн-центр медиагруппы "Россия сегодня" уже в четвертый раз, что очень почетно и радостно для всей нашей команды. В наших работах мы хотели найти вполне утилитарной идее, такой как пригласительный или календарь, оригинальную форму, в которой сочетались бы удобство использования  и творческая фантазия", — отметил руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов.

Подготовка павильона МИА Россия сегодня перед открытием Петербургского международного экономического форума 2015. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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The Communicator Awards является ведущим международным конкурсом, проводимым Международной академией визуальных искусств  (International Academy of Visual Arts — IAVA). Образованный почти два десятилетия назад профессиональными коммуникаторами, конкурс ежегодно собирает более 6000 заявок от компаний и агентств разной величины со всего мира, что поистине делает его одним из самых крупных в своей области. Премия конкурса имеет две степени и присуждается за мастерство (первая степень) и за выдающиеся качества (вторая степень) номинируемых работ.

© РИА НовостиМини-календарь на 2018 год "Вам снова 18"
© РИА Новости
Мини-календарь на 2018 год "Вам снова 18"

Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы "Россия сегодня". Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, 24, Best of Digital News Design, 2013 Typography Competition, ED Awards, HOW International Design Awards, Information is Beautiful, European Design Awards, SND Best of Digital, и др.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

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