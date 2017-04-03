"Россия cегодня" получила награды в двух номинациях на Malofiej 2017

МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Студия инфографики Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" стала бронзовым призером сразу в двух номинациях престижного международного конкурса визуального дизайна Malofiej 2017. В номинации "Наука, технологии и медицина" инфографиков Агентства наградили за "Космодром Восточный", где иллюстративно показан путь ракеты от завода до космодрома. В номинации "Мир и народы" "Пальмира: жемчужина Сирии" специалисты Агентства наглядно показали, какое историческое, архитектурное наследие могло навсегда потерять человечество. Саммит и награждение ведущих инфографистов мира прошло 1 апреля в Школе коммуникаций Университета Наварры в Памплоне (Испания).

В создании интерактивной инфографики принимали участие специалисты дизайн центра МИА "Россия сегодня": руководить центра Антон Степанов, креативный директор Александр Вершинин, редакторы Александр Богачев и Дмитрий Гвоздецкий, ведущий художник-иллюстратор Денис Запорожан, картограф-иллюстратор Анна Осюк, художник визуализатор Максим Петров, дизайнер Иван Григорьев, ведущий программист Максим Шишкин, программист Владимир Кононов.

В коллекции Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" уже есть награды таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, European Design Awards 2015, Best of Digital News Design, 2013 Typography Competition.

Конкурс визуального дизайна Malofiej — единственный конкурс, в котором традиционно принимают участие ведущие специалисты в области инфографики. Конкурс проходит в марте в Школе коммуникаций Университета Наварры (Испания) с 1993 года. Конкурс Malofiej входит в четверку международных конкурсов, которые проводит Сообщество новостного дизайна (Society for News Design), являющейся некоммерческой международной организацией профессионалов в области СМИ и визуальной коммуникации.