Русская баня стала самым популярным видом коммерческой парной в Подмосковье

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Порядка 60% коммерческих парных в Московской области являются традиционными русскими банями, сообщает министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"По результатам проведенного мониторинга, нами установлено, что порядка 60% парных в регионе — это традиционные русские бани. На втором месте по популярности — сауны, их в области порядка 30%, остальная доля — это турецкие бани и хамамы, которые сейчас активно набирают популярность", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.

По данным министерства, посещение русской бани обойдется в Подмосковье от 200 рублей на человека, в то время как сауна стоит от тысячи рублей в час на компанию от двух до восьми человек.

"В настоящее время в Московской области работает 71 баня в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья", и абсолютное большинство бань, открытых в рамках программы — это традиционные русские бани", — резюмирует ведомство.