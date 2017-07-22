У офиса CNN в Атланте прошли протесты против "фейковых новостей"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Возле офиса CNN в Атланте прошли протесты против политики телеканала, организованные общественными движениями Media Equality Project и Main Street Patriots.
Цель акции — "призвать к непредвзятому и сбалансированному освещению тем, которые волнуют население", говорится в заявлении, опубликованном организаторами мероприятия. По их словам, телеканал CNN публикует материалы, основанные на недостоверных источниках, а также продвигает "теории заговора".
"CNN уже слишком долго искажает и просто фабрикует новости", — заявил один из основателей Media Equality Project Брайан Малоуни. Собравшиеся участники акции несли плакаты и скандировали лозунг "долой фейковые новости".
CNN не раз обвиняли в предвзятости по отношению к президенту Трампу и раздувании темы его предполагаемых "связей" с Россией. В июне движение Main Street Patriots уже организовывало протесты возле штаб-квартиры CNN в Атланте.
Protesters arrive @CNN HQ #CNNBlackMail #CNNProtest #CNNisFakeNews pic.twitter.com/iZYDDcEoHV— JoeProShow👌 (@JoeProShow) 22 июля 2017 г.
"Нет фейковым (и мошенническим) новостям".
#CNNProtest #CNNISFAKENEWS pic.twitter.com/RwNJz7xl7m— JoeProShow👌 (@JoeProShow) 22 июля 2017 г.
"Я за президента Трампа, а не за "фейковые новости" СМИ".
#CNNProtest pic.twitter.com/Big1BzPQ0G— JoeProShow👌 (@JoeProShow) 22 июля 2017 г.
Сторонники Трампа в соцсетях посвятили противоборству президента и CNN множество смонтированных видео, в которых он так или иначе побеждает телеканал. Одним из подобных видео в начале июля поделился в своем Twitter и сам глава государства. В них Трамп то предстает в роли героя фильма "Матрица".
This is the WINNER of the 20k Infowars CNN meme war contest!— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 19 июля 2017 г.
Volume ON for this one. pic.twitter.com/1X5dvGOjWG
То "сокрушает" CNN на ринге.
LMFAO!!!!!!!!! #CNNMemeWar pic.twitter.com/MGDgejuNaw— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) 14 июля 2017 г.
То с улыбкой наблюдает за тем, как СМИ "побеждают" сами себя.
@PrisonPlanet @RealAlexJones @realDonaldTrump #cnnmemewar #CNNisFakeNews #CNNisISIS @infowars @PrisonPlanetTV #InfowarsLive pic.twitter.com/2Aa5LnhjBu— Shadoe (@word2yofrenz) 12 июля 2017 г.
Или просто сносит CNN со своего пути.
#CNNMemeWar #CNNisFakeNews pic.twitter.com/ASlbUnpK3J— Simon (@itscreepy__) 11 июля 2017 г.
Телеканал неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, связанных с публикацией недостоверной информации. Так, в июне CNN был вынужден удалить статью, в которой со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщалось, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). История оказалась недостоверной, а ее авторы уволились.
Позднее американский журналист Джеймс О'Киф, возглавляющий организацию Project Veritas, опубликовал видеозапись беседы с продюсером CNN Джоном Бонифилдом, снятую скрытой камерой. В разговоре тот признал, что руководство телеканала сознательно раздувает историю о "российском вмешательстве" в выборы президента США ради высоких рейтингов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял телеканал CNN, как и ряд других американских СМИ, в публикации "фейковых новостей".