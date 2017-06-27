"Это бизнес": опубликованы признания продюсера CNN о раздувании темы России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В США опубликовали видео с признаниями, предположительно, продюсера CNN Джона Бонифилда в том, что телеканал выпускает много материалов о России, не имеющих доказательной базы. Об этом сообщает RT.

Американский журналист Джеймс О'Киф, возглавляющий организацию Project Veritas, выложил на YouTube снятую скрытой камерой видеозапись беседы с человеком, похожим на продюсера CNN Джона Бонифилда. В разговоре тот признает, что политика телеканала, выпускающего направленные против России и президента США Трампа материалы, обусловлена погоней за прибылью, при этом многие из этих материалов ни на чем не основаны.

Телеканал CNN стал первой "жертвой" расследования О'Кифа и его коллег, запустивших цикл передач о деятельности крупных американских СМИ. Цикл получил название American Pravda. Обратив внимание на непропорционально большую долю эфирного времени, уделяемую российской тематике, в Project Veritas направили на телеканал своего журналиста под прикрытием, чтобы выяснить причины подобной политики.

На записи собеседник корреспондента Project Veritas признает, что руководство телеканала сознательно раздувает историю о "российском вмешательстве" в выборы президента США ради высоких рейтингов. По его словам, указание сосредоточиться на России даже в ущерб прочим темам дал генеральный директор CNN Джефф Цукер. Материалы канала, посвященные этой тематике, он назвал "бредом". "Железобетонных доказательств у нас нет. Но потом выясняется, что до сих пор идёт расследование. Не знаю… Если бы что-нибудь обнаружили, мы бы об этом узнали", — заверил Бонифилд.

Он отметил, что и он сам, и большая часть его коллег не питают никаких иллюзий о причинах подобной политики. "Это бизнес! Люди считают, что у СМИ есть этика… Вся эта прелестная журналистская этика, о которой говорили на лекциях в университете, — это, конечно, очень мило… Но это бизнес", — сказал Бонифилд.

По его мнению, Трамп имеет все основания говорить, что стал объектом "охоты на ведьм", развязанной СМИ. "Если бы в отношении президента Обамы мы действовали так же и столь же тщательно рассматривали его действия, как рассматриваем действия Дональда Трампа, то наших зрителей это бы отпугнуло", — заявил он.

За сутки с момента публикации на YouTube видеоролик посмотрели почти 150 тысяч раз, а российское внешнеполитическое ведомство в Twitter отреагировало на расследование Project Veritas хэштегом #МИДзнал.

​Телеканал RT отправил CNN запрос с просьбой подтвердить, действительно ли человек на кадрах видео — Джон Бонифилд и работал ли он в то время в должности продюсера CNN, однако на момент публикации материала ответа не получил.

Ранее трое сотрудников CNN уволились в связи с публикацией на сайте CNN и последующим удалением статьи о якобы имевшихся связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ. После этого президент США высмеял CNN в своем Twitter, в очередной раз обвинив телеканал в публикации "фейковых новостей".