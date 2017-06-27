CNN назвал статью о связях Трампа с РФПИ "недостаточно основательной"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Телеканал CNN не считает несоответствующей действительности статью о якобы имевшихся связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ, после удаления которой уволились трое сотрудников.

Сотрудники канала Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис ушли в отставку в связи с публикацией на сайте CNN и последующим удалением скандальной статьи. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам CNN.

Френк занимался расследованиями для CNN, заведовал отделом расследований. Харрис – "ветеран" CNN, работавший на канале c 2001 года. Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии за работу в New York Times) лишь несколько месяцев назад присоединился в команде CNN в качестве редактора.

Как сообщает CNN, на собрании сотрудников телеканала членам отдела расследований канала объяснили, что удаление статьи с сайта "не обязательно означает, что факты в ней были ошибочными".

"Статья была недостаточно основательной для публикации в том виде, в каком она была", — заявил один из знакомых с ходом расследования ситуации.

Сам канал заявляет, что основой для новости послужила не собственная информация каналов сети CNN, а соцсети и различные интернет-ресурсы.

Канал заявляет, что обычно подобные заметки проверяются перед публикацией несколькими отделами, в том числе отделом фактчекинга (проверки фактов), экспертами по журналистским стандартам и юристами. Данная же статья, основанная на высказывании одного анонимного источника, "оказалась нарушением трудового процесса в редакции, обеспокоившим узнавшее об этом руководство CNN".

Скарамуччи приветствовал удаление статьи. "CNN поступили правильно. Отличный ход. Извинения приняты. Все ошибаются. Движемся дальше", — написал он на своей странице в Twitter.

.@CNN did the right thing. Classy move. Apology accepted. Everyone makes mistakes. Moving on. https://t.co/lyVajCKNHx — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 24 июня 2017 г.

CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил в четверг, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Скарамуччи подчеркивает, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью. Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".