Троих пострадавших в ДТП с микроавтобусом авиацией перевезли в Норильск

ДТП в Красноярском крае с фурой и микроавтобусом. 1 декабря 2018

ДТП в Красноярском крае с фурой и микроавтобусом. 1 декабря 2018

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Двух детей и одного взрослого, которые пострадали при столкновении КамАЗа и микроавтобуса, перевезли из Дудинки в больницу Норильска, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

В субботу утром на трассе водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на дорожной полосе КамАЗом. В микроавтобусе находились девять человек, шесть из них подростки 13-14 лет. Детская команда ехала на соревнования по борьбе. В ДТП водитель иномарки и пассажир (тренер, сопровождавший детей) погибли на месте. Детей и взрослого, который находится в тяжелом состоянии, госпитализировали в дудинскую больницу.

В полиции сообщили, что детская команда ехала на автобусе частного перевозчика, так как ранее власти района отказались дать транспорт из-за мороза.

"Бортом в три часа двух подростков и взрослого перевезли в больницу Норильска. Кроме того, из Норильска в Дудинку прибыл специалист — хирург для оказания помощи детям", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, его взял под личный контроль прокурор региона. Региональный главк СК начал доследственную проверку.