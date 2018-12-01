КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Микроавтобус с детьми, который попал в ДТП в Таймырском районе Красноярского края, принадлежал частному лицу, сообщили РИА Новости в главке МВД региона.

"Дети ехали в Норильск на соревнования по борьбе. Все они из поселка Носок. Спортшкола воспользовалась услугами частного перевозчика, так как ранее власти района отказали в предоставлении транспорта из-за мороза. Сейчас здесь минус сорок градусов", — сказал собеседник агентства.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на 20-м километре автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen врезался в стоящий КамАЗ. В микроавтобусе находилось девять человек, шесть из которых дети в возрасте 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия. Подростки и пассажирка микроавтобуса госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В Минздраве региона РИА Новости сообщили, что все школьники находятся в Дудинской больнице, помощь им оказывается в полном объеме. Один пострадавший взрослый находится в этом же медучреждении в тяжелом состоянии.