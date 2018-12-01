Полиция возбудила дело после ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения микроавтобуса с детьми и КАМАЗом в Таймырском районе Красноярского края, в результате чего погибли двое человек, сообщает прокуратура региона.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на 20-м километре автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения КАМАЗом. В микроавтобусе находилось 9 человек, 6 из которых дети в возрасте 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия. Сейчас все дети в Дудинской больнице, где им оказывается медпомощь. Один пострадавший взрослый в той же больнице в тяжелом состоянии. В полиции сообщили, что детская команда в сопровождении тренера ехала на соревнования по борьбе в Норильск на частном перевозчике, так как ранее власти района отказали в предоставлении транспорта из-за мороза.

"По данному факту СО ОМВД России по Таймырскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Расследование уголовного дела и проведение проверки взяты под личный контроль прокурором края Савчиным", — говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке СК сообщили о начале доследственной проверки. Кроме того, в ведомстве уточнили, что травмы, полученные детьми, не угрожают жизни. Один из погибших в ДТП взрослых был тренером детей.

В прокуратуре отметили, что помимо повреждений пострадавшие в ДТП получили обморожение.