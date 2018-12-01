В Красноярском крае микроавтобус с детьми столкнулся с фурой

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Два человека погибли, шесть детей пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика на севере Красноярского края, сообщает управление МВД по региону.

"Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Дудинка-Алыкель-Норильск, в результате которого два человека погибли", — говорится в сообщении

По предварительным данным, в субботу утром на 20-м километре автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения КАМАЗом. В микроавтобусе находилось 9 человек, 6 из которых дети в возрасте 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия. Подростки и пассажирка микроавтобуса госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Их состояние уточняется.

Сейчас на месте ДТП работает оперативная группа, выясняются все обстоятельства. На месте лично находится начальник районного отдела МВД.