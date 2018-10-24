В вещах Рослякова нашли флешку с книгами по химии и пиротехнике

КЕРЧЬ, 24 окт — РИА Новости. Следователи нашли флешку у студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, на которой находились скачанные книги по химии и пиротехнике, сообщил РИА Новости один из сотрудников правоохранительных органов.

"На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников", — рассказал собеседник агентства..

При этом он усомнился в возможности собрать по этим книгам бомбу. "Но ведь как-то он собрал", — отметил собеседник агентства.

В среду 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.