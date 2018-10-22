Эксперты изучают ноутбук керченского убийцы

КЕРЧЬ, 22 окт — РИА Новости. Эксперты изучают ноутбук, который перед нападением на колледж в Керчи сжег Владислав Росляков, они надеются извлечь информацию, которая помогла бы понять причины и мотивы его поступка, сообщил РИА Новости один из сотрудников правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, ноутбук и телефон Рослякова, которые он сжег, были найдены два дня назад на территории заброшенного завода возле его дома.

"Телефон восстановлению не подлежит, а с ноутбуком работают эксперты", — сказал он.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.