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Происшествия

Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики, пишут СМИ

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (423)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание Политехнического колледжа в КерчиЗдание Политехнического колледжа в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег личные вещи и религиозную литературу на полигоне, где тренировал навыки в стрельбе, сообщил РЕН ТВ.

Он и кошек маленьких убивал: соседи и знакомые о керченском стрелке
© Ruptly СК РФ
"Он и кошек маленьких убивал": соседи и знакомые о керченском стрелке

По сведениям телеканала, в числе сожженных предметов оказались фотографии, тетради и носители информации.

Также в распоряжении СМИ есть запись, на которой видно, как Росляков несет на пустырь похожий на сейф предмет, после чего, как утверждается, он его закапывает.

Что хранилось внутри, неизвестно, однако есть вероятность, что его содержимое могло бы пролить свет на мотивы убийцы и причины трагедии, заключают авторы материала.

В свою очередь, источник в правоохраните льных органах усомнился в том, что на записи показали именно сейф. Он считает, что это скорее сверток. Он "легкий слишком, не годится для хранения оружия".

"Изучают ноутбук"

Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что эксперты изучают ноутбук, который сжег Росляков.

Момент нападения на керченский колледж
© Ruptly
Нападение на керченский колледж попало на видео

По его словам, специалисты надеются извлечь информацию, которая помогла бы понять причины и мотивы его поступка.

Ноутбук и телефон Рослякова, которые он сжег, были найдены два дня назад на территории заброшенного завода возле его дома. Телефон восстановлению не подлежит.

Кроме того, источник рассказал, что пустырь у дома Рослякова, вероятно, уже исследовали и ничего не нашли.

Также собеседник агентства отметил, что нападавший планировал свои действия с января 2017 года. Источник также подчеркнул, что преступник готовился один.

"Больше непойманных стрелков нет", — резюмировал собеседник агентства.

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отец сокурсника убийцы из Керчи рассказал, как к нему относились студенты

Трагедия в Керчи

В среду 18-летний студент напал на колледж, где устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек — 16 учащихся и пять сотрудников учебного заведения. Также пострадали более 50 человек, 45 из которых до сих пор остаются в больницах.

Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, но позднее переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Отмечается, что в сентябре Росляков получил разрешение на хранение оружия. Перед этим он прошел проверку у психиатра. До этого он учился обращаться с оружием в центре подготовки в Симферополе.

"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать": прощание с погибшими в Керчи
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЦеремонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРодственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСвященнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Керчи на церемонии прощания с погибшими.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМедики помогали тем, кому требовалась помощь.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБыла объявлена минута молчания.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Была объявлена минута молчания.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.
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