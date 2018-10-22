Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики, пишут СМИ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег личные вещи и религиозную литературу на полигоне, где тренировал навыки в стрельбе, сообщил РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в числе сожженных предметов оказались фотографии, тетради и носители информации.

Также в распоряжении СМИ есть запись, на которой видно, как Росляков несет на пустырь похожий на сейф предмет, после чего, как утверждается, он его закапывает.

Что хранилось внутри, неизвестно, однако есть вероятность, что его содержимое могло бы пролить свет на мотивы убийцы и причины трагедии, заключают авторы материала.

В свою очередь, источник в правоохраните льных органах усомнился в том, что на записи показали именно сейф. Он считает, что это скорее сверток. Он "легкий слишком, не годится для хранения оружия".

"Изучают ноутбук"

Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что эксперты изучают ноутбук, который сжег Росляков.

По его словам, специалисты надеются извлечь информацию, которая помогла бы понять причины и мотивы его поступка.

Ноутбук и телефон Рослякова, которые он сжег, были найдены два дня назад на территории заброшенного завода возле его дома. Телефон восстановлению не подлежит.

Кроме того, источник рассказал, что пустырь у дома Рослякова, вероятно, уже исследовали и ничего не нашли.

Также собеседник агентства отметил, что нападавший планировал свои действия с января 2017 года. Источник также подчеркнул, что преступник готовился один.

"Больше непойманных стрелков нет", — резюмировал собеседник агентства.

Трагедия в Керчи

В среду 18-летний студент напал на колледж, где устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек — 16 учащихся и пять сотрудников учебного заведения. Также пострадали более 50 человек, 45 из которых до сих пор остаются в больницах.

Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, но позднее переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Отмечается, что в сентябре Росляков получил разрешение на хранение оружия. Перед этим он прошел проверку у психиатра. До этого он учился обращаться с оружием в центре подготовки в Симферополе.