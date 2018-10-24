У убийцы из Керчи нашли инструкции по изготовке бомбы, пишут СМИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В личных вещах убийцы из Керчи Владислава Рослякова нашли флешку с сотнями инструкций по созданию взрывного устройства, передает РЕН-ТВ.
На прошлой неделе студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек.
Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.