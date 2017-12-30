В Совфеде назвали заявление ИГ* о причастности к взрыву в Петербурге пиаром

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (70)

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает пиаром заявление террористической организации "Исламское государство"* о причастности к теракту в Санкт-Петербурге и отмечает, что никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.

Ранее сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов, и агентство Рейтер сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек.

"Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ* в России не существует", — сказал сенатор РИА Новости.

Тем не менее, любой теракт есть в определенной степени следствие идейного влияния ИГ*, вот почему международный терроризм должен быть уничтожен, прежде всего, там, где он пустил наиболее глубокие корни — в Сирии и Ираке, подчеркнул Клинцевич.

"Не сомневаюсь, что расследование теракта в Санкт-Петербурге даст ответы на все вопросы относительно его исполнителей и заказчиков", — добавил парламентарий.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

*Террористическая организация, запрещенная в России