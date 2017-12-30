Ответственность за взрыв в Петербурге взяло ИГ*

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ* — Запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт SITE, мониторящий информационную активность экстремистов.
Согласно заявлению, атаку совершили атаку совершили члены ячейки ИГ*.
Что произошло
Владимир Путин назвал случившееся терактом. Глава государства поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".
"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил президент.
Расследование случившегося
В Кремле заявили, что не считают случившееся недоработкой спецслужб, и отметили, что борьба с терроризмом продолжается.
Расходы на лечение и поддержка пострадавших
X5 Retail обещает покрыть расходы на лечение и реабилитацию пострадавших при теракте в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.
"Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", — добавили в компании.
Российская система предупреждения терактов
"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", — подчеркнул министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России