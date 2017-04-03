Источник рассказал подробности о подозреваемом террористе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подозреваемый террорист, совершивший взрыв в метро Петербурга, имел связи с радикальными исламскими группировками, действующими в России и находившимися в разработке спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в террористическом акте находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России. При этом сами группировки уже находились в разработке спецслужб", — отметил собеседник агентства.

Однако он не конкретизировал, к какой из группировок относился подозреваемый.