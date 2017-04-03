Состояние пострадавшей девочки при взрыве в метро Петербурга стабильное

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (204)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в метро Петербурга девочка находится в состоянии средней тяжести, ее состояние стабильно, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

"Она находится в состоянии средней степени тяжести, ее состояние стабильно", — сказала собеседница агентства.

Сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с главврачом детской больницы №19 Санкт-Петербурга, где находится пострадавший ребенок.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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