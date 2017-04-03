В Совфеде призвали дождаться официальных выводов по взрывам в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Если анализ произошедшего в петербургском метро взрыва покажет необходимость совершенствования законодательства и спецслужбы и органы правопорядка предложат соответствующие меры, Совет Федерации готов их поддержать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Если спецслужбы, органы правопорядка после соответствующего анализа (произошедшего в Петербурге – ред.) предложат законодательные меры, Совфед готов их реализовать", — сказал сенатор.

Он призвал не делать скоропалительных выводов сейчас, когда нет соответствующего заявления Национального антитеррористического комитета и неизвестны подробности произошедшего.

"Только после этого можно будет сказать, будет ли реакция официальная Совета Федерации", — отметил Озеров.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>