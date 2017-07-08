Австралия предложила главную тему для следующего саммита G20

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Австралии предложил сделать цифровую экономику основной темой заседания G20 в следующем году, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Идет четвертое заседание глав государств G20 — обсуждается развитие цифровой экономики. Премьер-министр Австралии предложил сделать цифровую экономику основной темой заседания G20 в 2018 году", — написал Никифоров в своем микроблоге в Twitter

Ранее Никифоров сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил G20 выработать идеи по регулированию цифровой экономки. По мнению главы государства, именно большая двадцатка должна взять на себя задачу создания условий для развития цифровой экономики.

Первая сессия текущего саммита была посвящена вопросам глобальной экономики и финансов, а также вопросам торговли, второе рабочее заседание было посвящено климату и энергетике. Также обсуждались развитие стран Африки, вопросы миграционной политики и цифровой экономики.

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