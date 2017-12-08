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Шойгу: углубление взаимодействия с Китаем является приоритетом для России

12:2808.12.2017
(обновлено: 12:42 08.12.2017)
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© Фото : Минобороны РФСергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Архивное фотоСергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

Вид Анкары. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
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Шойгу поздравил Чжан Юся с назначением на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР и выразил уверенность, что его "солидный опыт кадрового офицера будет содействовать развитию Народно-освободительной армии Китая".

"Особо хочу отметить, что всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой является безусловным приоритетом внешней политики России", — сказал министр.

Он напомнил, что в прошлом году торжественно отмечалось 15-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

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© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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"Важную роль в двусторонних связях играют особо доверительные отношения между руководителями России и Китая. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя участвовал в форуме "Один пояс, один путь", который прошел в мае в Пекине. В июле состоялся визит председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Россию. В ноябре прошли содержательные переговоры лидеров на полях саммита АТЭС в Дананге", — отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия уделяет пристальное внимание реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Нацелены на дальнейшее развитие отношений между нашими военными ведомствами по всем направлениям. Уверен, что сегодняшняя встреча будет этому способствовать", — заключил Шойгу.

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© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В свою очередь Чжан Юся также отметил хорошее развитие российско-китайского сотрудничества и выразил надежду на установление хороших личных рабочих и дружеских отношений в дальнейшем.

Накануне с Чжан Юся встречался Путин. Глава государства заверил, что стратегическое партнерство с Китаем остается важнейшим направлением внешней политики РФ.

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