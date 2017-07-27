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Безопасность

Призрак Карибского кризиса. Сможет ли Китай ответить на ядерный удар США

17:5127.07.2017
(обновлено: 17:52 27.07.2017)
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© AP Photo / Andy Wong, poolБаллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНРБаллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool

МОСКВА, 27 июля — РИА Новости, Андрей Коц. Тихоокеанский флот ВМС США способен нанести массированный ядерный удар по территории Китая "хоть на следующей неделе", если прикажет президент Дональд Трамп. Об этом сегодня с военной прямотой заявил командующий флотом Скотт Харбисон Свифт на конференции в Австралии, отвечая на соответствующий вопрос из зала. Он подчеркнул, что "каждый военнослужащий США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего".

С одной стороны, его ответ неудивителен: приказы в Вооруженных силах не обсуждаются. С другой — адмирал не стал соблюдать политес и прикрываться дежурными фразами о важности сотрудничества между США и КНР, общими высокими целями и прочей дипломатической мишурой, а прямо ответил: "Прикажут — ударим". Впрочем, многие военные эксперты не сомневаются, что этот выпад — лишь часть большой политической игры. Ведь Китаю найдется чем ответить на агрессию.

Арифметика массового поражения

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Эксперт оценил вероятность ядерного удара США по Китаю
С технической точки зрения у адмирала Свифта есть все основания делать такие воинственные заявления. Простая арифметика: на Тихом океане действуют 10 из 18 американских атомных субмарин класса "Огайо" с баллистическими ракетами Trident и Trident II (дальность полета от 7400 до 11 000 километров). Одна подлодка несет 24 ракеты, каждая из которых может забросить на территорию неприятеля восемь (мощностью по 450 килотонн) или 14 (мощностью по 100 килотонн) боевых блоков. Таким образом, 10 американских "стратегов" способны в момент обрушить на КНР до трети ядерного арсенала США. И это даже без входа в зоны боевого патрулирования китайских подлодок — благодаря дальности полета "Трезубцев", их можно массированно запустить из американских территориальных вод. Например, из акватории Гавайских островов.

© Flickr / Official U.S. Navy PageПуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Пуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio

"В случае начала масштабной войны китайские военные никак не смогут предотвратить атаку ядерным оружием — все лодки они не найдут и уничтожить не успеют, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт по НОАК Василий Кашин. — Сегодня в распоряжении Китая от 75 до 100 МБР (межконтинентальных баллистических ракет). Три четверти из них могут достичь континентальной части США, остальные долетят до Гавайев и Аляски. Часть этих ракет оснащена разделяющимися блоками индивидуального наведения. Не менее 20 дальнобойных МБР базируются в шахтах и тоннелях, остальные — мобильные. Сколько ракет переживут первый американский удар, сказать сложно. Скорее всего, уцелеет немного — 10-20 единиц "Дунфэн-5А", "Дунфэн-31А" и новейших "Дунфэн-41". Ими Китай в теории сможет нанести США ответный удар".

Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На учениях в Китае российские военные осваивают оружие НОАК
Кроме того, в составе подводного флота НОАК имеется от шести до восьми стратегических АПЛ проекта 094 "Цзинь", каждая из которых может нести дюжину баллистических ракет "Цзюйлан-2". Однако информации об этом оружии и этих кораблях в открытых источниках мало. И неизвестно, сможет ли флотилия выйти в районы пуска, минуя американские противолодочные кордоны из специализированных подводных охотников ВМС США — многоцелевых лодок "Лос-Анджелес" и "Сивульф".

История повторяется

Василий Кашин подчеркнул, что горстке китайских ракет, которые уцелеют после первого удара "Трезубцами", еще предстоит прорваться через системы стратегической ПРО США — заслон из противоракет SM-3 морского базирования и шахтных GBI. По мнению эксперта, в скором времени Пентагон "доведет эту систему до кондиции", и она с большой долей вероятности сможет перехватывать боевые блоки на финальном участке полета.

"Очевидно, Китай сильно обеспокоен, так как понимает, что усиление возможностей американской ПРО обесценивает его потенциал ядерного сдерживания, — пояснил Кашин. — Именно поэтому КНР сейчас активно наращивает число своих МБР. Практически то же самое мы проходили на заре холодной войны, когда СССР сильно проигрывал США по количеству ядерного оружия. Американские генералы тогда рассматривали разные варианты удара по Советскому Союзу и всегда приходили к одному и тому же выводу: даже если одному носителю удастся достичь территории США и сбросить бомбы на крупный мегаполис, последствия будут слишком болезненными".

Точно такой же риск и сегодня удерживает американцев от каких-либо агрессивных действий в отношении Китая. Потерять Сан-Франциско, Лос-Анджелес или Вашингтон для них абсолютно неприемлемо, даже если КНР будет полностью уничтожена. А в будущем Китаю будет вполне по силам повторить технологический рывок СССР 50-х годов прошлого века и выйти с Америкой на ядерный паритет или хотя бы значительно сократить отставание. Деньги и технологии у него для этого есть.

Большая политика

Впрочем, ответ Свифта, как и заданный ему вопрос, скорее всего, являются частью большой политической игры Дональда Трампа, который много раз высказывался в отношении Китая довольно недружелюбно. Сам факт того, что новость об адмиральском заявлении активно распространяется западными СМИ, в том числе и государственными, косвенно говорит об одном — напряженность в отношениях двух стран растет.

© AP Photo / Ahn Young-joonПодводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея

"Американо-китайские отношения с начала года пережили несколько подъемов и спадов, — пояснил Кашин. — Еще до вступления в должность Трамп выдал несколько антикитайских тирад — грозил им запретительными пошлинами, пугал дружбой с Тайванем и так далее. Потом, уже став президентом, он завел с Си Цзиньпином кратковременный "роман". Состоялась замечательная двусторонняя встреча, в ходе которой Трамп много говорил, что его "друг Си" поможет США надавить на КНДР. Но недавно ситуация вновь начала меняться, когда стало ясно, что Китай особо давить на Северную Корею не собирается. Более того, с начала года товарооборот между двумя этими странами вырос на 40 процентов. Трамп сразу же приказал флоту возобновить патрулирование в Южно-Китайском море и одобрил поставки современного вооружения в Тайвань. Нынешняя воинственная риторика — лишь следствие этого охлаждения".

Военный парад в Пекине
© РИА Новости / Антон Денисов
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Большая игра: Пекин прогоняет самолеты США от своих границ
Кроме того, у Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве "летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом". Этот и многие другие факторы все больше запутывают гордиев узел накопившихся между США и КНР противоречий. Но рубить его в обозримом будущем ядерным мечом политики вряд ли решатся — ставки непомерно высоки.

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Безопасность
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Александр Вредный
Прочитал нынче эту ахинею и много другой по теме. Такое впечатление, что дети малые в песочнице хвастаются друг перед другом военными игрушками. Хочется задать многочисленным экспертам один весьма важный вопрос: за глобальным ядерным ударом США по Китаю (Северной Корее как вариант) Российские ВС будут просто безучастно наблюдать? А ведь у нашей страны сухопутная граница с КНР и КНДР и массированный ядерный удар по их территории неизбежно приведет к жертвам среди нашего населения на сопредельных территориях. Более того, когда и как наше ПВО определит, что целью американских ракет является всё тот же Китай или КНДР, а не дальневосточные регионы РФ? Думаю я далеко не самый умный человек на планете и всё это прекрасно понимают в США. А уважаемые (?) эксперты раздувают из мухи слона пытаясь перевести слова американского военноначальника о том, что он в соответствии с присягой исполнит приказ в русло военной угрозы. Интересно, а что скажет в подобной ситуации любой российский генерал, что он подумает над распоряжением Верховного о нанесении ядерного удара? Или как?
18:30
27.07.2017
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роман фёдоров
Крыша едет - дом стоит,
Ему министром обороны на Украину надо - уже бы на Россию напали ...
Ну и ,соответственно, огребли бы....
18:43
27.07.2017
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