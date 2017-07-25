КНР призвала США прекратить опасную активность в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Вооруженные силы США должны немедленно прекратить недружественные, непрофессиональные и опасные действия в районе Южно-Китайского моря и принять меры для позитивного развития китайско-американских военных отношений, говорится в заявлении оборонного ведомства КНР.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что китайский истребитель J-10 в воскресенье перехватил самолет американских ВМС над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 300 футов (примерно 91 метр).

"Американская сторона должна немедленно прекратить столь опасную, непрофессиональную и недружественную военную активность, а также предпринять надлежащие эффективные меры для того, чтобы китайско-американские отношения в военной сфере развивались в позитивном ключе", — говорится в распространённом во вторник заявлении.

Оборонное ведомство также подчеркнуло, что "китайские пилоты действовали профессионально, в соответствии с законом и необходимостью". "Ведение разведывательной деятельности американским самолетом представляет угрозу национальной безопасности Китая, а также вредит как сотрудничеству ВМС и ВВС двух стран, так и личной безопасности пилотов", — говорится в документе.

МИД КНР в среду также призвал США прекратить подобные провокации, которые негативно сказываются на двусторонних отношениях.

Ранее Китай неоднократно призывал США прекратить действия, серьезно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. В частности, Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Тогда официальный представитель МИД Лу Кан заявил, что КНР оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.