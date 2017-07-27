Адмирал ВМС США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю. По словам адмирала, он выполнит приказ президента Дональда Трампа, если таковой поступит.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, о возможности масштабного конфликта Свифт заявил, выступая на конференции по безопасности в Австралии. Когда один из ученых спросил адмирала, выполнил ли бы он приказ президента о нанесении ядерного удара по Китаю, военный сказал: "Ответ — да".

"Каждый военнослужащий США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего", — подчеркнул Свифт.

Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США. В зону ответственности этого соединения входит почти вся акватория Тихого и Индийского океанов (от западного побережья США до восточных берегов Арктики), а также часть арктического бассейна общей площадью более 100 миллионов квадратных миль.

В состав Тихоокеанского флота ВМС США входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты. На их вооружении, в частности, состоят три атомных авианосца и более двух десятков атомных подлодок.

Главный конкурент

Накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что именно Китай может стать главным конкурентом США.

"Сложно выбрать между Китаем, Россией и Ираном, честно говоря. Я бы, вероятно, выбрал Китай. Они построили настоящую экономику, в отличие от России, которая живет и умирает от того, сколько баррелей нефти они выкачивают", — сказал Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon

"Я думаю, что Китай имеет возможность составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — добавил глава ЦРУ.

В американской разведке считают, что технические программы Китая направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что Пекин сможет превзойти их.

Напряженность в Восточно-Китайском море

Отношения между США и Китаем в последние месяцы значительно осложнились. Наибольшая напряженность связана с районом Восточно-Китайского моря, где регулярно происходят столкновения между военно-воздушными силами двух стран.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве "летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом".

В результате, как только американские самолеты появляются в этом регионе, Китай поднимает свои истребители на перехват. Последний подобный случай произошел на прошлой неделе: тогда J-10 ВВС Китая заставил пилота ВМС США изменить курс, подлетев к нему на расстояние около 90 метров.

Во вторник официальный представитель китайского МИД Лу Кан выразил надежду, что американские военные прекратят "провокации" в Южно-Китайском море.

"Китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия", — заявил Лу Кан.

По словам дипломата, в последнее время американские корабли часто приближаются к прибрежным районам Китая для "наблюдения".

При этом в Минобороны Китая заявили, что действия летчика J-10 были оправданными и профессиональными.

"Ведение разведывательной деятельности американским самолетом представляет угрозу национальной безопасности Китая, а также вредит как сотрудничеству ВМС и ВВС двух стран, так и личной безопасности пилотов", — отметили в ведомстве.

Активизация США на Тихом океане

С начала 2017 года присутствие американских ВМС в районе Тихого океана значительно увеличилось. Американские моряки регулярно проводят учения с южнокорейскими и японскими военными, отрабатывая самые разные задачи — от совместной борьбы с подводными лодками вероятного противника до обороны корабельных соединений от ракетных ударов.

Официальные лица Пентагона называют целью этих маневров необходимость сдерживать КНДР, активизировавшую свою ядерную программу.

При этом многие военные эксперты объясняют активизацию военно-морских сил США стремлением сдержать развитие китайского флота. Кроме того, интерес для американцев представляет и военная инфраструктура на Дальнем Востоке.