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В мире

Адмирал ВМС США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

10:2827.07.2017
(обновлено: 10:32 27.07.2017)
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© Фото : U.S. NavyАвианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фотоАвианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю. По словам адмирала, он выполнит приказ президента Дональда Трампа, если таковой поступит.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, о возможности масштабного конфликта Свифт заявил, выступая на конференции по безопасности в Австралии. Когда один из ученых спросил адмирала, выполнил ли бы он приказ президента о нанесении ядерного удара по Китаю, военный сказал: "Ответ — да".

Министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"Каждый военнослужащий США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего", — подчеркнул Свифт.

Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США. В зону ответственности этого соединения входит почти вся акватория Тихого и Индийского океанов (от западного побережья США до восточных берегов Арктики), а также часть арктического бассейна общей площадью более 100 миллионов квадратных миль.

В состав Тихоокеанского флота ВМС США входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты. На их вооружении, в частности, состоят три атомных авианосца и более двух десятков атомных подлодок.

Главный конкурент

Накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что именно Китай может стать главным конкурентом США.

Спуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017
© AP Photo / Xinhua/ Li Gang
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"Сложно выбрать между Китаем, Россией и Ираном, честно говоря. Я бы, вероятно, выбрал Китай. Они построили настоящую экономику, в отличие от России, которая живет и умирает от того, сколько баррелей нефти они выкачивают", — сказал Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.

"Я думаю, что Китай имеет возможность составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — добавил глава ЦРУ.

В американской разведке считают, что технические программы Китая направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что Пекин сможет превзойти их.

Напряженность в Восточно-Китайском море

Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
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Отношения между США и Китаем в последние месяцы значительно осложнились. Наибольшая напряженность связана с районом Восточно-Китайского моря, где регулярно происходят столкновения между военно-воздушными силами двух стран.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве "летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом".

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В результате, как только американские самолеты появляются в этом регионе, Китай поднимает свои истребители на перехват. Последний подобный случай произошел на прошлой неделе: тогда J-10 ВВС Китая заставил пилота ВМС США изменить курс, подлетев к нему на расстояние около 90 метров.

Во вторник официальный представитель китайского МИД Лу Кан выразил надежду, что американские военные прекратят "провокации" в Южно-Китайском море.

"Китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия", — заявил Лу Кан.

Самолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
"Горячие перехваты" над Восточно-Китайским морем: это выбор США
По словам дипломата, в последнее время американские корабли часто приближаются к прибрежным районам Китая для "наблюдения".

При этом в Минобороны Китая заявили, что действия летчика J-10 были оправданными и профессиональными.

"Ведение разведывательной деятельности американским самолетом представляет угрозу национальной безопасности Китая, а также вредит как сотрудничеству ВМС и ВВС двух стран, так и личной безопасности пилотов", — отметили в ведомстве.

Активизация США на Тихом океане

Морпех США во время учений, архивное фото
© Flickr / Marines
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С начала 2017 года присутствие американских ВМС в районе Тихого океана значительно увеличилось. Американские моряки регулярно проводят учения с южнокорейскими и японскими военными, отрабатывая самые разные задачи — от совместной борьбы с подводными лодками вероятного противника до обороны корабельных соединений от ракетных ударов.

Официальные лица Пентагона называют целью этих маневров необходимость сдерживать КНДР, активизировавшую свою ядерную программу.

При этом многие военные эксперты объясняют активизацию военно-морских сил США стремлением сдержать развитие китайского флота. Кроме того, интерес для американцев представляет и военная инфраструктура на Дальнем Востоке.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Старый тракторист
Кроме как назвать этого человека больным, других слов не нахожу. Это же надо так вбить в голову людям теорию их исключительности.
11:10
27.07.2017
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Юрий У
основная логика Америки если экономические конкуренты мешают американцам получать прибыль то их надо попытаться обанкротить своими противозаконными санкциями или развязать с конкурентами войну. но желательно чужими руками за американские деньги
11:10
27.07.2017
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