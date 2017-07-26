Невидимая стража: как подводный спецназ охраняет ВМФ России

МОСКВА, 26 июля — РИА Новости, Андрей Станавов. Российская группа антитеррора во вторник отразила атаку условных подводных диверсантов на военный объект у озера Иссык-Куль. Для сил антитеррора защита прибрежных баз и кораблей от нападений из-под воды — лишь вспомогательная функция. У ВМФ России для этого есть особые люди — военнослужащие отрядов специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ОСНБ ПДСС). Именно их обычно называют боевыми пловцами. О том, чем они вооружены и чем опасна встреча с ними на глубине, — в материале РИА Новости.

Бойцы невидимого фронта

Отряды СНБ ПДСС работают в режиме патрулирования и "заточены" на поиск и ликвидацию водолазов-диверсантов противника. Это их главное отличие от спецназа ВМФ, который изначально готовят для заброски в тыл врага. Несмотря на то что у этих двух структур прямо противоположные цели, в некоторых ситуациях они могут действовать вместе.

Деятельность противодиверсионных отрядов настолько секретна, что даже ветераны, давно пребывающие в запасе, отказываются раскрывать подробности своей службы. Нам удалось связаться с офицером-водолазом, который координировал работу боевых пловцов из штаба. На условиях анонимности он немного рассказал о своей работе и отметил, одной из самых неприятных процедур для него были выходы из подлодки.

"В трубе торпедного аппарата умещаются три водолаза в полной экипировке. Когда туда залезаешь, и за тобой закрывается крышка, ощущения, прямо скажем, специфические. После открывается передняя крышка и с шумом заливается морская вода. С психологической точки зрения это непростая процедура", — сказал собеседник агентства.

Офицер подчеркнул, что у боевых водолазов очень много рутинной работы, такой, как поиск мин, тайников и закладок противника на дне. Часто приходится обследовать каждый кустик и камень на больших участках, буквально "прощупывать" ил руками. Пловцы работают посменно, график зависит от военной напряженности и оперативной обстановки у конкретной базы. Бывает и так, что на протяжении нескольких недель под водой всегда кто-то есть.

"Подводные патрули" имеются на всех крупных российских военно-морских базах, включая размещенные за рубежом. Сообщалось, например, что охрана российской базы в сирийском Тартусе поручена боевым пловцам Черноморского флота. Они занимаются противодиверсионным и противоминным охранением кораблей, а также контролируют прибрежные участки вблизи базы, подходящие для возможной высадки террористов. В состав боевой группы обычно входят командир, старший инструктор-водолаз, водолазы-разведчики, минеры и один радиотехник.

Учения подводных бойцов регулярно проводятся в Гаджиево — главной базе подводных сил Северного флота. Спецназовцы обследуют атомные субмарины и причалы на предмет условного минирования. Аналогичные тренировки проходят на Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском флотах, а также на Каспии.

Кроме того, боевые пловцы могут привлекаться к охране Госграницы в подводной среде и поиску морских мин на мелководье, где нельзя использовать тральщики. При захвате судна террористами боевая группа проникает на него, ликвидирует бандитов и освобождает заложников.

Крепкие нервы

Стать боевым пловцом сможет не каждый. На службу в ОСНБ ПДСС берут после строжайшего отбора. Главные условия — хорошая физическая форма, крепкие нервы и умение сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях. Также необходимо хорошо переносить перепады давления при погружениях на большие глубины. Люди со страхами темноты, одиночества и замкнутого пространства отсеиваются сразу.

В случае прохождения отбора курсантам предстоит выдержать сложную программу обучения, которая включает в себя морскую, водолазную, воздушно- десантную, навигационно-топографическую, горную, физическую подготовку, минно-подрывное дело, рукопашный бой, навыки выживания и радиодело. В физподготовку входят упражнения на выносливость и устойчивость к кислородному голоданию. Все водолазы должны уметь безошибочно ориентироваться на глубине.

Оружие для воды

Все спецназовцы обладают навыками рукопашного и ножевого боя под водой, а также вооружены уникальным оружием — специальными подводными и двухсредными автоматами и пистолетами, противодиверсионными гранатометными комплексами "ДП-65". Кроме того, у них в арсенале имеются технические средства для обнаружения диверсантов и минирования/разминирования кораблей.

Подводное оружие по конструкции намного сложнее сухопутного, поскольку от него требуется безотказная работа в агрессивной морской среде. К примеру, основное отличие автомата двухсредного специального (АДС) от своего сухопутного "прародителя" А-91 — газоотводный механизм, который снабжен переключателем "вода/воздух". В первом положении "нутро" автомата полностью герметично, что препятствует попаданию воды. Кроме того, для АДС был разработан специальный патрон ПСП, одинаково эффективный в обеих средах. Максимальная дальность стрельбы под водой — 25 метров. Немного, но большего и не требуется, так как видимость под водой, как правило, сильно ограничена.

Катера и вертолеты

Прибрежную зону боевые пловцы патрулируют на новых противодиверсионных катерах проекта 21980 "Грачонок". Как правило, бойцы работают рядом с базой, но при необходимости могут быть переброшены самолетами и вертолетами в нужный район.

Отряды СНБ ПДСС патрулируют исключительно военные объекты. Охрана от диверсантов важных прибрежных государственных объектов — в ведении подводников Росгвардии. Их готовят на водолазной базе в Северобайкальске. Там расположен учебный морской отряд Сибирского округа войск национальной гвардии. Кроме основной работы по охране объектов, пловцы Росгвардии также помогают МЧС и пограничным войскам при возникновении чрезвычайных ситуаций.