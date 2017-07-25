Российские военные отразили нападение "диверсантов" на базу в Киргизии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных диверсантов на объекты морского испытательного полигона Каракол на озере Иссык-Куль в Киргизии, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу тренировки, три условные диверсионно-террористические группы вторглись на периметр военного объекта с воды и суши, пытаясь захватить административные и складские здания. Дежурные силы обнаружили боевых пловцов и завязали бой", — сказал Рощупкин.

Он пояснил, что на помощь военным вышли подразделения усиления, которые блокировали нападавших, прижав их к воде, а затем боевиков, захвативших катер, перехватила морская группа немедленного реагирования.

Испытательный полигон Каракол входит в состав объединенной российской военной базы в Киргизии и предназначен для проведения испытаний морского подводного вооружения. Характеризуется уникальными физико-географическими и гидрологическими условиями, позволяет проводить исследования круглый год.