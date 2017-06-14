Источник: боевые пловцы начали охранять военно-морскую базу в Тартусе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российскую военно-морскую базу в сирийском Тартусе стали патрулировать боевые пловцы Черноморского флота из состава отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС), сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Боевые пловцы обеспечивают и противодиверсионное охранение кораблей, стоящих в порту или на рейде Тартуса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, боевые пловцы ЧФ находятся сейчас в Сирии постоянно, на ротационной основе.

"В Тартусе работают все категории боевых пловцов: минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей, заканчивая разведкой наиболее удобных мест на побережье, куда могли бы высадиться боевые пловцы противника. Можно сказать, что подразделения ПДСС Черноморского флота получают реальный боевой опыт в условиях Средиземного моря", — сказал источник.