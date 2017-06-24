В тени Калашникова. Пять малоизвестных автоматов Российской армии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц. На этой неделе в России завершились войсковые испытания новейших автоматов АК-12 и АК-15. Эти перспективные стрелковые комплексы — основные претенденты на роль штатного вооружения для экипировки военнослужащего "Ратник". Оба автомата — далекие потомки старого доброго АК, поступившего в Советскую Армию еще в 1949 году и ставшего со временем самой популярной и массовой штурмовой винтовкой в мире. Конечно, новинки выполнены по самым современным технологиям, в них улучшена эргономика, доработана механика. Но основные принципы легендарного "калаша" остались неизменными — надежность, неприхотливость и простота в эксплуатации. Благодаря этим качествам он и стал одним из символов Вооруженных Сил России.

© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников" Новый автомат АК-12 © Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников" Новый автомат АК-12

Тем не менее автоматы в арсенале нашей армии представлены не только Калашниковыми различных модификаций. Советские и российские оружейники создали множество интересных стрелковых комплексов. Они хоть и не пошли в войска массово, но, определенно, успели доказать свою эффективность, благодаря нестандартным конструкторским решениям.

А-91

Популярная на Западе схема "булл-пап" в нашей стране долгое время не приживалась, хотя с ней и экспериментировали в советское время. Она представляет собой нетрадиционную компоновку механизмов автоматов и винтовок, при которой спусковой крючок и пистолетная рукоять вынесены вперед и расположены перед магазином и ударным механизмом. Такая схема позволила сделать оружие компактнее и точнее при стрельбе очередями, что очень ценно в городских боях. Среди минусов "булл-папа" называют непривычный для большинства стрелков центр тяжести автомата, меньшую длину прицельной линии механических прицелов и специфическое расположение магазина, затрудняющего его замену.

Одним из немногочисленных российских автоматов, выполненных по этой схеме, является детище Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова — стрелково-гранатометный комплекс А-91, а также его модификация А-91М. Он был впервые представлен в 1990 году, мелкосерийное производство началось год спустя. Автомат выпускают в двух вариантах: "домашнем" под российский патрон 5,45х39 и экспортном — под натовский 5,56х45. Оружие получилось "ухватистым", компактным, удобным в использовании и надежным. Интегрированный в конструкцию 40-миллиметровый подствольный гранатомет заметно повысил огневую мощь стрелка на поле боя. А специальная рукоятка в верхней части автомата упростила его переноску.

Впрочем, массового распространения А-91 так и не получил, несмотря на все достоинства. Оружие получилось слишком тяжелым — 4,4 килограмма. Основной автомат российской армии АК-74 весит на килограмм меньше, что довольно существенно. Кроме того, на судьбе А-91 сказалось традиционное недоверие военных к компоновке "булл-пап", которая тем не менее была реализована в ряде современных снайперских винтовок. А автомат от КБП на сегодняшний день ограниченно используется спецподразделениями Минобороны и других силовых ведомств.

АН-94

Созданный в 1994 году автомат Никонова АН-94 "Абакан" был официально принят на вооружение Российской армии в 1997 году. По замыслу военных, он должен был прийти на смену АК-74, весьма похожему внешне на своего более "молодого" конкурента. Однако отличия между двумя автоматами имелись, и довольно существенные.

В АН-94 впервые реализовали принцип смещенного импульса отдачи для повышения точности и кучности выстрела. Проще говоря, при ведении огня из "Абакана" очередями, стрелок ощущает удар приклада в плечо только после того, как первые две пули покинут канал ствола. Оружие "подбрасывает", начиная с третьего патрона. Этого результата удалось добиться при помощи так называемой лафетной схемы, когда ствол не закреплен неподвижно, а "откатывается" назад при выстреле. К тому моменту как он достигнет крайнего заднего положения и стрелок почувствует отдачу, первые две пули уже будут лететь по направлению к цели.

АЕК-971

Специально под эту особенность в АН-94 реализовали режим стрельбы с отсечкой по два патрона. Точность и кучность этого автомата поражают: пули ложатся буквально в одну точку. Но достоинство "Абакана" является и его недостатком. Конструкция автомата слишком сложна, чтобы ее мог быстро освоить молодой солдат-срочник. При разборке АН-94 он разделяется аж на 13 деталей, среди которых две пружины, тросик и ролик. Естественно, это требует принципиально иной культуры обращения с оружием. На сегодняшний день "Абаканы" имеются в арсенале отдельных подразделений вооруженных сил, спецназа МВД и Нацгвардии.

Этот автомат, разработанный в 1978 году на заводе имени Дегтярева, был главным конкурентом "Абакана" в конкурсе на основной стрелковый комплекс для вооруженных сил. По своей компоновке АЕК-971 во многом повторяет АК-74 и, на первый взгляд, не отличается от него внешне. Однако если снять крышку ствольной коробки, разница видна любому человеку, хоть немного разбирающемуся в оружии.

Создатели АЕК-971, как и конструкторы АН-94, попытались эффективно решить проблему сильной отдачи при стрельбе очередями. Для этого в узел автоматики был добавлен противовес-балансир, равный по массе затворной группе. Именно ее движение назад при перезарядке каждого патрона и "трясет" оружие. Задача балансира, движущегося при стрельбе в противоположную сторону (то есть вперед), — уравновесить импульс отдачи и свести его к минимуму. Эта схема отдаленно напоминает работу гирек-ходиков на старинных механических часах.

АДС

Результаты испытаний показали, что АЕК-971 по кучности стрельбы превосходит АК-74 на 15-20 процентов, однако уступает "Абакану" при ведении огня короткими очередями. В итоге в конкурсе победил последний. АЕК-971 выпускали небольшими партиями для силовых структур до 2006 года. Однако в 2013 году этот автомат получил вторую жизнь: на его основе создали стрелковый комплекс А-545. Среди его главных отличий от предшественника — планка Пикаттини на крышке ствольной коробки, что позволяет крепить на нее различные прицельные приспособления, а также наличие "флажка" — переключателя режима огня с обеих сторон оружия. Этот обновленный комплекс — основной конкурент АК-12 и АК-15 на роль штатного автомата комплекта "Ратник".

Автомат двухсредный специальный был создан Конструкторским бюро приборостроения им. Шипунова в 2009 году на базе стрелково-гранатометного комплекса А-91. Впервые его продемонстрировали широкой публике на Международном военно-морском салоне в 2013 году. Как следует из названия, автомат предназначен для использования в двух средах — на суше и под водой. Уже в следующем году он может официально поступить на вооружение частей специального назначения Военно-морского флота. В частности, он будет использоваться подразделениями боевых пловцов (водолазов-диверсантов) и заменит в их арсенале подводный автомат АПС, принятый на вооружение еще в 1975 году.

Основным отличием АДС от своего сухопутного "прародителя" А-91 является газоотводный механизм, который теперь снабжен переключателем "вода/воздух". В первом положении "нутро" автомата полностью герметично, что препятствует попаданию воды. Кроме того, для АДС был разработан специальный патрон ПСП, одинаково эффективный в обеих средах. Максимальная дальность стрельбы под водой — 25 метров. Немного, но большего и не требуется, так как видимость под водой, как правило, сильно ограничена.

СР-3 "Вихрь"

СР-3 "Вихрь" разработали в климовском ЦНИИТОЧМАШ в 1994 году на основе знаменитого бесшумного автомата советского спецназа АС "Вал". Он представляет собой компактное и легкое (всего 2,4 килограмма) оружие для огневого боя на дистанциях до 200 метров. Мощный патрон СП-6 9х39мм позволяет эффективно поражать противника в бронежилетах максимальной степени защиты на расстоянии 50 метров, чем далеко не всегда могут похвастать боеприпасы более дальнобойных автоматов.

Наибольшее распространение в спецподразделениях Минобороны, ФСБ, МВД и Нацгвардии получила модификация СР-3М. От оригинала она отличается повышенной эргономикой, возможностью установки глушителя, металлических магазинов на 30 партонов, оптических, ночных и коллиматорных прицелов, а также складным влево рамочным прикладом и новым цевьем с тактической рукоятью. Это оружие хорошо зарекомендовало себя в боях в городских условиях и при "зачистке" зданий. Впрочем, СР-3М может быть эффективным и в качестве личного оружия экипажей авиационных и сухопутных боевых машин. Малые габариты и большая огневая мощь позволят им эффективно защитить себя на поле боя, если техника будет выведена из строя.