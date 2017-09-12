«Салют-7»:
прямая речь
Клим Шипенко, режиссер: идея создать фильм об истории спасения станции «Салют-7» возникла у продюсеров Бакура Бакурадзе и Сергея Сельянова. Они предложили мне стать режиссером, и я, естественно, согласился.

Все подробности об этом уникальном полете я узнал, когда уже начал работать над проектом. Я в детстве обожал фильмы про космос, смотрел все, что тогда выходило на эту тему, например «Москва – Кассиопея», «Отроки во вселенной», читал книги про космос, мечтал там побывать. Можно сказать, на этом проекте сбылась моя детская мечта.

Фильмы про космос снимать очень сложно – хотя бы потому, что в условиях гравитации нужно имитировать невесомость. Хорошо, что наш кинематограф технически дошел уже до такого уровня, когда мы можем поучаствовать в этом жанре.

Мы задействовали все передовые технологии: наш замечательный оператор Сергей Валентинович Астахов – настоящий изобретатель, талант и гений, он является полноценным соавтором фильма. Под Санкт-Петербургом в большом ангаре было построено огромное количество декораций – и сам «Салют-7» в натуральную величину, и космический корабль, и центр управления полетами, и дома космонавтов.

Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
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Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ

Конечно, и Володя, и Паша (Вдовиченков и Деревянко, – прим. ред.) проходили предварительную подготовку, тренировались, летали на специальном самолете, который имитирует невесомость. Я участвовал во всех испытаниях вместе с актерами, потому что хотел понять, как они будут себя чувствовать на площадке, пока я буду сидеть в режиссерском кресле.

Мы старались быть близкими к реальности – везде, где могли себе это позволить, не в ущерб зрительскому интересу.

Безусловно, мы додумывали что-то, у нас в сценарии описаны истории, которые происходили не только во время полета к «Салюту-7», но и в других космических экспедициях. Но, создавая эффект художественности, мы старались добиваться максимального зрительского аттракциона.

Каждый день на съемках был сюрпризом, мы же все делали это в первый раз. Никто из нас не работал на космических фильмах, поэтому для нас все дни были подвигом. Каждая смена приносила какие-то сюрпризы и подарки, а наши актеры демонстрировали просто невообразимые физические возможности. Они делали больше, чем мы от них ожидали.

Режиссер Клим Шипенко
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Владимир Вдовиченков, исполнитель роли Владимира Федорова: у нас перед съемками была колоссальная подготовка – пришлось сбрасывать вес, мы прошли медкомиссию, словно и правда собирались в космос.

Съемки были трудные: у нас же много сцен, которые происходят в невесомости, а как снимать ее? Специально для картины были созданы механизмы тросов и подвесов, с помощью которых мы оказывались в невесомости. И чтобы существовать на этих тросах в кадре непринужденно, потребовалось определенное количество тренировок.

Все сцены, в которых мы участвовали, сначала проходили каскадеры. Но в кадре всегда – мы. Постановщик трюков Сергей Головкин и его команда тщательно заботились, чтобы нам было удобно, чтобы мы могли это выполнить сами. Они до мелочей все выверяли с оператором Сергеем Астаховым, изобретали, как снимать, пробовали, сможем ли мы, подбирали для нас щадящий режим. А потом мы все повторяли. Поэтому низкий им поклон, без них бы мы не справились.

Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
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Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Космонавты – это особая каста людей. Мы ездили в Звездный Городок, чтобы пообщаться с ними… Они как первооткрыватели, которые доплывали до новых материков, островов и морей. Редкие люди.

В общей сложности мы провисели вниз головой с Павлом часов 20-25 каждый. Висеть вниз головой несложно. Сложно при этом делать вид, что не тяжело, что лицо не отекает, что ты себя прекрасно чувствуешь. Мы пытались сначала исправлять ситуацию с помощью грима, но поняли, что это не работает.

Я играю не конкретного человека – Владимира Джанибекова, а космонавта Владимира Федорова. У нас, скорее, собирательный образ. Думаю, что мой герой летел побеждать, а не погибать.

Наш фильм – это история прежде всего о людях, которые посвятили своему делу всю жизнь, о том, как они решают проблемы, противостоят обстоятельствам и борются в первую очередь с собой, со своими амбициями, страхом, болью, желанием сдаться и сказать: «Отпустите меня домой».

Кадр из фильма "Салют-7"
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Павел Деревянко, исполнитель роли Виктора Алехина: при слове «космос» я до сих пор вскидываю брови, и глаза мои смотрят вверх, в небо. Мальчишками мы мало знали о космосе, только из телевизора и газет. И, собственно, космонавты были от нас так же высоко и далеко, как синь неба.

Космические полеты уже давно стали обыденностью и будоражат сознание только открытие учеными новых звезд или будущее путешествие на Марс. С другой стороны, космическая тема сильно «раскручена» в последние годы из-за мощной популяризации в кино всяческих космических путешествий, пришельцев с других планет, мутантов и разнообразных черных дыр.

Перед нами не стояла задача добиться портретного или характерного сходства с Джанибековым и Савиных. Мы с Володей (Вдовиченковым. – Прим. ред.), к сожалению, ни разу не виделись с нашими прототипами. Нам вместе с режиссером нужно было как можно точнее и правдивее рассказать эту доблестную историю.

Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма Салют-7
Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ
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Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ

У меня есть стойкое ощущение, что люди прежних поколений были лучше нас. Пусть это не выглядит как брюзжание еще нестарого человека, но люди 40-70-х годов были цельнее, сосредоточеннее, талантливее нас и более открытыми, чем мы.

Было четкое понимание, что такое любовь к Родине. Была общая идея, я не говорю сейчас о ее сути, но она была, и люди в нее верили. Верили не за страх, а за совесть. Плюс к этому это был разгар холодной войны, и мы не могли просто так потерять станцию «Салют».

Наши космонавты были лучшими образчиками для всех, так что они просто не могли не совершить этот подвиг, не могли не спасти станцию от столкновения с Землей.

Самое главное, чтобы мы, актеры, рассказали зрителю всю нашу историю правдиво, без ноты фальши, так, чтобы все верили происходящему на экране и сопереживали героям. И, конечно, изобразительная часть должна быть на высоте. Невесомость, гравитация, все спецэффекты должны быть сделаны очень качественно. Верю, что у нас все это получилось и наше кино получит хороший отклик в сердцах людей.

Кадр из фильма "Салют-7"
© Фото : предоставлено компанией СТВ
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