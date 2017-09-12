Безусловно, мы додумывали что-то, у нас в сценарии описаны истории, которые происходили не только во время полета к «Салюту-7», но и в других космических экспедициях. Но, создавая эффект художественности, мы старались добиваться максимального зрительского аттракциона.

Каждый день на съемках был сюрпризом, мы же все делали это в первый раз. Никто из нас не работал на космических фильмах, поэтому для нас все дни были подвигом. Каждая смена приносила какие-то сюрпризы и подарки, а наши актеры демонстрировали просто невообразимые физические возможности. Они делали больше, чем мы от них ожидали.