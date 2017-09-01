Съемки фильма о космонавтах, спасших Землю от падения неуправляемой орбитальной станции «Салют-7», начались в Санкт-Петербурге в декабре 2015 года. Этому предшествовали восемь месяцев подготовки, за время которых были сконструированы и построены масштабные и технически сложные объекты.
В павильонах выросли точная копия ЦУПа (Центра управления полетами) и Центра подготовки космонавтов, макеты станции «Салют-7» и корабля «Союз Т-13» в натуральную величину, а также квартиры космонавтов — главных героев фильма.
Исполнители главных ролей Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко после медкомиссии прошли специальную подготовку, потребовавшую колоссальных физических затрат.
Мы словно и правда собирались в космос», — Владимир Вдовиченков.
Владимир Вдовиченков, актер: «Мы словно и правда собирались в космос. И хорошо, что была такая подготовка, съемки были трудные. У нас же много сцен, которые происходят в невесомости, а как снимать ее? Без ложной скромности скажу, что вместе с оператором Сергеем Астаховым, режиссером Климом Шипенко и моим партнером Павлом Деревянко придумывали целую систему съемок. Были созданы механизмы тросов и подвесов, и чтобы существовать на этих тросах в кадре непринужденно, потребовалось определенное количество тренировок. Это было даже не столько наращивание каких-то мышц, сколько наработка балансировки, умения владеть своим телом».
Для того чтобы почувствовать, что такое невесомость, съемочную группу посадили в самолет, моделирующий такое состояние. С помощью аналогичного самолета снимали космический хит «Аполлон-13» с Томом Хэнксом.
Павел Деревянко, актер: «На аэродроме Жуковский есть такой аттракцион — «горки». Сейчас расскажу, как все происходит: самолет Ил-76 поднимается с туристами и с высоты 10 000 метров резко пикирует вниз, и далее 27 секунд свободного падения. И так десять раз. Когда самолет начал пикировать вниз первый раз, то мои ноги-руки поползли вверх — очень странное ощущение, я схватился за поручни и какие-то ремни и услышал от инструкторов: «Расслабься, мы тебя сейчас запустим вдоль всего самолета». Я послушался, и при второй пикировке меня подняли так легко, как в балете, и пустили вдоль самолета. Это фантастическое ощущение, когда ты летишь по воздуху, но как только начали набирать высоту, я понял, что мне срочно нужен индивидуальный пакет. И все остальное время мне было так плохо, что я понял, что совсем не гожусь для космонавтики».
Владимир Вдовиченков: «Это было мучительно. Не буду ни за кого говорить – мне было плохо. Потом я лежал дома два дня, и думал – все, на этом проект закончен».
Клим Шипенко, режиссер: «Я проходил все испытания вместе с актерами, потому что хотел понять, как они будут себя чувствовать на площадке – в «невесомости», пока я буду сидеть в режиссерском кресле. Я обладаю неплохой физической подготовкой, поэтому почему я должен мучить актеров, а сам оставаться в стороне? Тем более что я должен говорить с ними на одном языке. Мне важно было быть с ними на одной волне и вовремя сказать: «Помнишь, на тренировках ты это чувствовал? Вот сейчас такой момент».
Сами съемки картины продлились пять месяцев, и именно создание сцен в невесомости оказалось самым сложным. Во время съемок некоторых сцен актерам приходилось висеть на тросах вниз головой по часу и больше.
«В фильме 20 минут действия происходит в открытом космосе и 40 минут – в невесомости, на борту станции «Салют-7». Такого в мировом кинематографе еще не было».
Клим Шипенко: «Много было сложных сцен. Например, пролет Владимира Вдовиченкова по всей станции. Очень много было дублей, он раз 20 головой вниз летал. Нам казалось – ну, сейчас, наверное, все, а он держался».
В подготовке сцен участвовали каскадеры во главе с постановщиком трюков Сергеем Головкиным — одним из самых опытных в России специалистов, работавших над такими фильмами, как «Хрусталев, машину!», «Убойная сила», «Антикиллер», «Сталинград», «Дуэлянт» и др. Но в основных съемках всегда были задействованы сами актеры.
Владимир Вдовиченков: «В общей сложности мы провисели вниз головой с Павлом часов по 20-25 каждый. Висеть вниз головой несложно. Сложно при этом делать вид, что не тяжело, что лицо не отекает, что ты себя прекрасно чувствуешь. Мы пытались сначала исправлять ситуацию с помощью грима, но поняли, что это не работает».
Клим Шипенко: «В одном кадре один из актеров мог спускаться на шеститочечном креплении вниз по станции, которая стоит как башня, а второй артист в это время мог летать на кране, который управлялся с земли. Под каждый кадр вся технология менялась, модифицировалась. Кран заносился иногда сверху, часто актеры висели вниз головой, да еще и играли, говорили текст. Это был очень трудный, долгий, но интересный процесс».
Мне даже подарили на день рождения пару тюбиков с космической едой. Выглядит ужасно, но на вкус ничего», — Павел Деревянко.
Чтобы лучше почувствовать атмосферу предполетной подготовки, съемочная группа с актерами побывала на запуске космического корабля с космодрома Байконур.
Кстати, при создании фильма были использованы настоящие скафандры, побывавшие в космических экспедициях.
Своими воспоминаниями о деталях космического полета поделились со съемочной группой и прототипы главных действующих лиц — космонавты, герои Советского Союза Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.
Клим Шипенко: «В принципе, если сейчас кто-то из космонавтов откажется полететь, то наши парни вполне готовы».
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