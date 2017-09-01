Владимир Вдовиченков: «Это было мучительно. Не буду ни за кого говорить – мне было плохо. Потом я лежал дома два дня, и думал – все, на этом проект закончен».

Клим Шипенко, режиссер: «Я проходил все испытания вместе с актерами, потому что хотел понять, как они будут себя чувствовать на площадке – в «невесомости», пока я буду сидеть в режиссерском кресле. Я обладаю неплохой физической подготовкой, поэтому почему я должен мучить актеров, а сам оставаться в стороне? Тем более что я должен говорить с ними на одном языке. Мне важно было быть с ними на одной волне и вовремя сказать: «Помнишь, на тренировках ты это чувствовал? Вот сейчас такой момент».

Сами съемки картины продлились пять месяцев, и именно создание сцен в невесомости оказалось самым сложным. Во время съемок некоторых сцен актерам приходилось висеть на тросах вниз головой по часу и больше.