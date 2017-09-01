ИсторияЗа кадром
«Салют-7»:
что происходило за кадром

Съемки фильма о космонавтах, спасших Землю от падения неуправляемой орбитальной станции «Салют-7», начались в Санкт-Петербурге в декабре 2015 года. Этому предшествовали восемь месяцев подготовки, за время которых были сконструированы и построены масштабные и технически сложные объекты.

В павильонах выросли точная копия ЦУПа (Центра управления полетами) и Центра подготовки космонавтов, макеты станции «Салют-7» и корабля «Союз Т-13» в натуральную величину, а также квартиры космонавтов — главных героев фильма.

Съемочная площадка фильма "Салют-7".
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ

Исполнители главных ролей Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко после медкомиссии прошли специальную подготовку, потребовавшую колоссальных физических затрат.

Мы словно и правда собирались в космос», — Владимир Вдовиченков.

Кадр из фильма "Салют-7".
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ

Владимир Вдовиченков, актер: «Мы словно и правда собирались в космос. И хорошо, что была такая подготовка, съемки были трудные. У нас же много сцен, которые происходят в невесомости, а как снимать ее? Без ложной скромности скажу, что вместе с оператором Сергеем Астаховым, режиссером Климом Шипенко и моим партнером Павлом Деревянко придумывали целую систему съемок. Были созданы механизмы тросов и подвесов, и чтобы существовать на этих тросах в кадре непринужденно, потребовалось определенное количество тренировок. Это было даже не столько наращивание каких-то мышц, сколько наработка балансировки, умения владеть своим телом».

Для того чтобы почувствовать, что такое невесомость, съемочную группу посадили в самолет, моделирующий такое состояние. С помощью аналогичного самолета снимали космический хит «Аполлон-13» с Томом Хэнксом.

Павел Деревянко, актер: «На аэродроме Жуковский есть такой аттракцион — «горки». Сейчас расскажу, как все происходит: самолет Ил-76 поднимается с туристами и с высоты 10 000 метров резко пикирует вниз, и далее 27 секунд свободного падения. И так десять раз. Когда самолет начал пикировать вниз первый раз, то мои ноги-руки поползли вверх — очень странное ощущение, я схватился за поручни и какие-то ремни и услышал от инструкторов: «Расслабься, мы тебя сейчас запустим вдоль всего самолета». Я послушался, и при второй пикировке меня подняли так легко, как в балете, и пустили вдоль самолета. Это фантастическое ощущение, когда ты летишь по воздуху, но как только начали набирать высоту, я понял, что мне срочно нужен индивидуальный пакет. И все остальное время мне было так плохо, что я понял, что совсем не гожусь для космонавтики».

Кадр из фильма "Салют-7".
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ

Владимир Вдовиченков: «Это было мучительно. Не буду ни за кого говорить – мне было плохо. Потом я лежал дома два дня, и думал – все, на этом проект закончен».

Клим Шипенко, режиссер: «Я проходил все испытания вместе с актерами, потому что хотел понять, как они будут себя чувствовать на площадке – в «невесомости», пока я буду сидеть в режиссерском кресле. Я обладаю неплохой физической подготовкой, поэтому почему я должен мучить актеров, а сам оставаться в стороне? Тем более что я должен говорить с ними на одном языке. Мне важно было быть с ними на одной волне и вовремя сказать: «Помнишь, на тренировках ты это чувствовал? Вот сейчас такой момент». 

Сами съемки картины продлились пять месяцев, и именно создание сцен в невесомости оказалось самым сложным. Во время съемок некоторых сцен актерам приходилось висеть на тросах вниз головой по часу и больше.  

«В фильме 20 минут действия происходит в открытом космосе и 40 минут – в невесомости, на борту станции «Салют-7». Такого в мировом кинематографе еще не было».

Клим Шипенко: «Много было сложных сцен. Например, пролет Владимира Вдовиченкова по всей станции. Очень много было дублей, он раз 20 головой вниз летал. Нам казалось – ну, сейчас, наверное, все, а он держался».

Кадр из фильма "Салют-7".
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ

В подготовке сцен участвовали каскадеры во главе с постановщиком трюков Сергеем Головкиным — одним из самых опытных в России специалистов, работавших над такими фильмами, как «Хрусталев, машину!», «Убойная сила», «Антикиллер», «Сталинград», «Дуэлянт» и др. Но в основных съемках всегда были задействованы сами актеры.

Владимир Вдовиченков: «В общей сложности мы провисели вниз головой с Павлом часов по 20-25 каждый. Висеть вниз головой несложно. Сложно при этом делать вид, что не тяжело, что лицо не отекает, что ты себя прекрасно чувствуешь. Мы пытались сначала исправлять ситуацию с помощью грима, но поняли, что это не работает».

Клим Шипенко: «В одном кадре один из актеров мог спускаться на шеститочечном креплении вниз по станции, которая стоит как башня, а второй артист в это время мог летать на кране, который управлялся с земли. Под каждый кадр вся технология менялась, модифицировалась. Кран заносился иногда сверху, часто актеры висели вниз головой, да еще и играли, говорили текст. Это был очень трудный, долгий, но интересный процесс».

Съемочная площадка фильма "Салют-7": режиссер Клим Шипенко и оператор-постановщик Сергей Астахов.
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ

Мне даже подарили на день рождения пару тюбиков с космической едой. Выглядит ужасно, но на вкус ничего», — Павел Деревянко.

Чтобы лучше почувствовать атмосферу предполетной подготовки, съемочная группа с актерами побывала на запуске космического корабля с космодрома Байконур.

Кстати, при создании фильма были использованы настоящие скафандры, побывавшие в космических экспедициях.

Своими воспоминаниями о деталях космического полета поделились со съемочной группой и прототипы главных действующих лиц — космонавты, герои Советского Союза Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

Клим Шипенко: «В принципе, если сейчас кто-то из космонавтов откажется полететь, то наши парни вполне готовы».

Кадр из фильма "Салют-7".
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена