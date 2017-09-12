В российский прокат выходит один из главных отечественных фильмов этого года. Картина раскрывает подробности истории, которая раньше была фактически засекречена — действие основано на реальных событиях, произошедших в 1985 году.
Продюсер Сергей Сельянов рассказывает: «Это кино про исключительно напряженную и яркую историю спасения станции «Салют-7», когда наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в 1985 году полетели к мертвой станции, смогли пристыковаться и оживить ее».
«Считается, что это самая героическая и напряженная страница в истории освоения космоса, которая к тому же увенчалась успехом», — Сергей Сельянов.
Идея фильма принадлежит известному тележурналисту Алексею Самолетову, специализирующемуся на космической тематике. Сценарий написали Наталья Меркулова и Алексей Чупов. В качестве режиссера выступил Клим Шипенко, а главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Вместе с ними в картине снялись Мария Миронова, Игорь Угольников, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко.
«Это кино о последних романтиках XX века, и наш сценарий имеет и вымышленные элементы, он лишь основан на реальных событиях. Поэтому изменены и имена героев», — продюсер Бакур Бакурадзе.
Имена реальных космонавтов авторы картины оставили без изменений, а вот фамилии в сценарии прописали другие. Так, Вдовиченков играет Владимира Федорова, а Деревянко — Виктора Алехина. У Виктора Савиных есть дневники, где он подробно рассказывает об экспедиции. «Людям, не знающим тонкости космической тематики, а таких среди нас большинство, сложно разобраться во всех деталях, и поэтому какие-то вещи мы упростили, а какие-то, наоборот, усилили для нашего понимания», — рассказывает Бакурадзе.
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