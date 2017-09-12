В российский прокат выходит один из главных отечественных фильмов этого года. Картина раскрывает подробности истории, которая раньше была фактически засекречена — действие основано на реальных событиях, произошедших в 1985 году.

Продюсер Сергей Сельянов рассказывает: «Это кино про исключительно напряженную и яркую историю спасения станции «Салют-7», когда наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в 1985 году полетели к мертвой станции, смогли пристыковаться и оживить ее».