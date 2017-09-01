Четырнадцать главных автомобильных новинок осени

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Осенью автомобильный мир оживает: автомобилисты возвращаются из отпусков, покупательская активность растет, открываются крупнейшие мировые автосалоны, с подиумов которых к дилерам приезжает множество новинок. В ближайшие три месяца в Россию их прибудет минимум 14. Какие модели и по какой цене поступят в продажу до начала зимы — в материале РИА Новости.

Mitsubishi ASX

Читатели с Дальнего Востока уже могут воочию лицезреть новый Mitsubishi ASX в дилерских центрах своего региона — там он появился еще в середине августа. Но жителям западной части России придется подождать еще месяц, до середины сентября, прежде чем первые японские кроссоверы доедут до местных автосалонов.

© Фото : Mitsubishi Автомобиль Mitsubishi ASX © Фото : Mitsubishi Автомобиль Mitsubishi ASX

Модель вернулась в Россию после двух лет отсутствия и за это время даже успела немного обновиться. Снаружи — новые решетка радиатора, бампер, антенна, светодиодные ходовые огни и задняя противотуманная фара. Внутри — новая центральная консоль и улучшенная шумоизоляция. Двигатели старые: 1,6-литровый мощностью 117 л.с. с 5-ступенчатой механикой и 2,0-литровый 150-сильный с вариатором.

Hyundai Sonata

Большой корейский седан "уехал" из нашей страны четыре года назад, а его место заняла Hyundai i40 — модель, ориентированная на Европу. В сентябре вернется Sonata седьмой генерации, да еще и после планового рестайлинга.

© Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Sonata © Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Sonata

Hyundai Sonata — близкий родственник седана Kia Optima, который также продается в России. Скорее всего, бензиновые моторы и 6-ступенчатые автоматические трансмиссии у обеих корейских моделей будут одинаковые. "Оптима" комплектуется 2,0-литровым и 2,4-литровым атмосферниками мощностью 150 и 188 л.с., а также турбированным двигателем 2.0 T-GDI мощностью 245 л.с. Цены будут объявлены позже.

Mazda CX-9

Семиместный кроссовер Mazda продавался в России в 2008-2009 годах, затем вернулся и "погостил" у дилеров с 2012-го по 2014 год, а в октябре этого года уже в третий раз приезжает в нашу страну. Вопрос: надолго ли?

© Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-9 © Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-9

CX-9 с 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем SKYACTIV-G мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатым автоматом будет стоить от 2 890 000 рублей. Однако цена не окончательная: за доплату можно укомплектовать машину проекционным дисплеем, системой управления дальним светом, системой распознавания дорожных знаков и другими опциями.

Toyota Fortuner и C-HR

В октябре Toyota начнет продажи рамного внедорожника Fortuner второго поколения. Автомобиль, построенный на базе пикапа Hilux, получит 2,8-литровый турбодизель серии GD мощностью 177 л.с. и 450 Нм и 163-сильный 2,7-литровый бензиновый мотор серии 2TR-FE. Оба автомобиля будут комплектоваться автоматической трансмиссией с системой полного привода Part-Time с жестким подключением передней оси, понижающей передачей и механической блокировкой заднего дифференциала.

В список оснащения внедорожника войдут полностью светодиодные фары, 7-дюймовый сенсорный дисплей, электропривод багажной двери, бесключевой доступ, обогрев руля, семь подушек безопасности, климат-контроль и камера заднего вида.

© Фото : Toyota Автомобиль Toyota C-HR © Фото : Toyota Автомобиль Toyota C-HR

Осенью в продаже также может появиться компактный кроссовер C-HR, который будет конкурировать в России с Nissan Juke. Согласно одобрению типа транспортного средства, автомобиль будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с. и передним приводом, а также 2,0-литровым агрегатом мощностью 148 л.с. и приводом на все колеса.

Lada Vesta SW и SW Cross

Ходят слухи, что дилеры получат первые Lada Vesta SW и SW Cross до начала зимы. Официального подтверждения этой информации нет, а президент АвтоВАЗа Николя Мор ограничился лишь расплывчатой фразой о "четвертом квартале 2017 года". Главе Волжского автозавода такая неопределенность в общении с журналистами свойственна: точно так же он обозначил и стоимость максимальной комплектации универсала — выше 800 тысяч рублей.

Есть о чем задуматься, ведь автомобили получились очень интересными, особенно "кроссоверная" версия. От земли до нижней точки кузова у Lada Vesta SW Cross аж 203 мм, что позволит этой модели конкурировать по проходимости с большинством популярных паркетников. Точных технических данных в АвтоВАЗе пока не раскрывают, но по фотографиям видно, что в богатых комплектациях автомобиль получит задние дисковые тормоза, 17-дюймовые легкосплавные колеса, уникальную отделку интерьера и 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с.

Renault Dokker

Dacia Largus и Dokker построены на одной платформе, но если первый возит исключительно пассажиров, то второй выпускается в версии с цельнометаллическим грузовым отсеком. Универсал известен россиянам как Lada Largus, а вот фургон "Доккер" будут продавать под брендом Renault. К чему такая конспирация, неясно.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Dokker © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Dokker

По данным издания "Авторевю", которое, в свою очередь, ссылается на российских дилеров французской марки, модель поступит в продажу в конце осени. Она будет предлагаться в пятиместном (пассажирском) и двухместном (грузовом) вариантах кузова с бензиновыми и дизельными моторами. Коробки передач — только механические.

Lifan Myway

Семиместный универсал Lifan Myway китайцы обещают привезти также этой осенью. Официальных данных пока немного: 192-миллиметровый дорожный просвет, 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат, а также некоторые сведения об оборудовании.

© Фото : Lifan Автомобиль Lifan Myway © Фото : Lifan Автомобиль Lifan Myway

В зависимости от потраченной на автомобиль суммы, в нем будут панорамный люк, кожаные сиденья, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном и шестью динамиками и бесключевой доступ. Но, похоже, Myway не достанется системы стабилизации.

Geely Atlas

Китайский Atlas (не путать с Volkswagen Atlas, который у нас будет называться Teramont) должен был попасть к российским дилерам Geely на несколько месяцев раньше. Но из-за проблем на белорусском заводе "Белджи", где выпускается модель, сроки отодвинулись на осень.

© Фото : Geely Geely Atlas © Фото : Geely Geely Atlas

По предварительным данным, кроссовер получит 1,8-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 184 л.с., а в список оснащения войдут шесть подушек безопасности, полностью светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, камеры кругового обзора, навигатор и панорамная крыша. Цены пока не объявлены.

Haval H6 Coupe и H9

© REUTERS / Aly Song Автомобиль Haval H6 Coupe на Шанхайском автосалоне 2017 © REUTERS / Aly Song Автомобиль Haval H6 Coupe на Шанхайском автосалоне 2017

На самом деле Haval H6 Coupe никакое не купе, а пятидверный кроссовер, который китайская компания обещает начать продавать в октябре. Первая партия автомобилей будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Версии с полным приводом обещают начать поставлять позже.

© Фото : Haval Haval H9 © Фото : Haval Haval H9

Осенью до нас также доберется рамный внедорожник с тремя рядами сидений Haval H9 нового поколения. В числе главных изменений — 2,0-литровый бензиновый турбомотор с увеличенной до 251 л.с. мощностью (в России его, скорее всего, дефорсируют до 250 л.с.) и 8-ступенчатый автомат немецкой фирмы ZF. Предварительная стоимость — 2,4 миллиона рублей.

BMW X3

Первые экземпляры кроссоверов BMW X3 российские клиенты получат 11 ноября. Сначала автомобили будут поставляться из США, а позже крупноузловая сборка будет организована на калининградском заводе "Автотор".

© Фото : BMW Автомобиль BMW X3 © Фото : BMW Автомобиль BMW X3

Клиенты смогут выбирать из трех бензиновых двигателей — xDrive20i, xDrive30i и M40i и двух турбодизелей — xDrive20d и xDrive30d. Минимальная стоимость модели составит 2 950 000 рублей, но именно эту версию в Россию привезут месяцем позже, чем остальные.

Range Rover Velar

Еще весной официальный сайт Land Rover "украсили" цены на роскошный внедорожник Range Rover Velar. Но вживую этих британцев можно будет увидеть только в октябре: именно тогда начнутся поставки этих автомобилей.

© Фото : Land Rover Range Rover Velar © Фото : Land Rover Range Rover Velar

За 3 880 000 рублей можно будет приобрести роскошный кроссовер с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 250 л.с. либо со 180-сильным турбодизелем такого же объема. В списке моторов Velar также 2,0-литровый дизель с отдачей 240 л.с., 3,0-литровый агрегат на "тяжелом топливе" мощностью 300 л.с. и бензиновый 380-сильный турбомотор объемом 3,0 литра.