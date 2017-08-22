Lada Vesta в максимальной комплектации будет стоить дороже 800 тысяч рублей

Новые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW. Архивное фото

Новые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Стоимость Lada Vesta универсал в максимальной комплектации будет выше 800 тысяч рублей, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Николя Мор.

"Lada Vesta SW (station wagon — универсал) будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч", — сказал Мор.

Он также добавил, что производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года.

Минимальная стоимость седана Lada Vesta сейчас составляет около 550 тысяч рублей.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.