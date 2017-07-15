Стало известно, когда в продажу поступит Lada Vesta SW Cross

ТОЛЬЯТТИ, 15 июл — РИА Новости. Lada Vesta SW Cross появится в продаже в четвертом квартале 2017 года, сообщил во время "Дня открытых дверей на "АвтоВАЗе" президент компании Николя Мор.

"Автомобиль пойдет в продажу, возможно, в октябре-ноябре, в конце года, в последнем квартале. Но пока точная дата не определена", — сказал он.

Lada Vesta SW Cross была представлена на дне открытых дверей "Автоваза" в субботу. Новая модель Lada Vesta SW Cross получила спортивный дизайн. Интерьер выполнен в оранжево-черных тонах. Для любителей более спокойных цветовых гамм кроссовая версия будет представлена также в сером цвете. Кроссовая версия универсала Vesta, в отличие от седана, имеет больший дорожный просвет (203 мм). Машина получила различные дополнительные опции. В том числе, оснащена трехступенчатой системой управления нагревом, в частности, будет доступен подогрев задних сидений.

Стоимость новой версии автомобиля Vesta Мор не уточнил, заявив, что она будет известна осенью 2017 года.

Как заявлял ранее Мор, производство универсала Lada Vesta SW и его кроссовой версии начнется в Ижевске во второй половине 2017 года. Lada Vesta — российский компактный автомобиль, который "АвтоВАЗ" выпускает в Ижевске с сентября 2015 года. Должен заменить семейство Lada Priora в модельной линейке автопроизводителя. Выпускается в кузовах седан.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.